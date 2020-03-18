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“الحسين للسرطان” يطلق خطاً ساخناً لخدمة مرضاه

منذ ساعتين

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عمان – قال مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور، إن المركز أطلق خطاً ساخناً في سبيل خدمة مرضى المركز وحرصاً على سلامتهم.
وأهاب بهم الاتصال على الرقم 0790000740 والذي يستقبل المكالمات على مدار الساعة قبل القدوم إلى الطوارئ، حيث سيجيب على أسئلتهم واستفسارتهم فريق طبي خبير حول كل ما يتعلق بوضعهم الصحي. وأوضح منصور، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الإجراء هو إجراء احترازي لتلافي الاختلاط وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد وعدم تعريضهم للخطر.
–(بترا)

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