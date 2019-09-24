“الحسين للسرطان” ينظم دورة حول “المريض الخبير”

عمان – الغد – نظم مركز الحسين للسرطان، بالتعاون مع معهد كوري للسرطان في فرنسا، والمعهد العالي لادارة الأعمال (ESA) في لبنان، دورة تدريبية بعنوان “المريض الخبير”، بمشاركة عشرون ناجيًا وناجيًة من مرض السرطان وعدد من مقدمي الرعاية الصحية في المركز.

وقال مدير عام المركز الدكتور عاصم منصور إن هذه الدورة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى تهيئة الناجين من مرض السرطان لمشاركة خبراتهم التي مروا بها أثناء تلقي العلاج، وما بعد مرحلة السرطان، مضيفًا أن هذه الدورة ستؤسس لبرنامج شامل لدعم مرضى السرطان، يكون عماده الناجون من المرض.

وبين أن الدورة تناولت عدة محاور من أبرزها: الحقائق العلمية حول مرض السرطان، نبذة عن المنظومة الصحية في الأردن، الصحة الإلكترونية وأهمية التطور الرقمي في رفع مستوى الرعاية الصحية، وتمكين المريض من المشاركة في اتخاذ القرارات المدروسة المتعلقة بعلاجه.

وثمن منصور جهود معهد كوري والمعهد العالي لإدارة الأعمال في تعزيز دور الناجيين من مرض السرطان، والتأكيد على أهمية خبراتهم في التجسير ما بين المنظومة الصحية والمريض.

وفي ختام الدورة، قام منصور ومسؤول العلاقات الدولية بـ”كوري” الدكتور بيار عنحوري، بتوزيع الشهادات على المشاركين.

فيما أعرب عنحوري عن فخره بإطلاق هذه الدورة التدريبية المميزة، والتي تعكس تجربة معهد كوري في تعزيز شراكة خبرة المريض الفاعلة في رحلة العلاج وتبنيها في مركز الحسين للسرطان.