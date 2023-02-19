“الحسين للسرطان” يوقع اتفاقية تعاون مع “الأوروبية للأورام والمعالجة بالأشعة”

وقع مركز الحسين للسرطان اتفاقية تعاون مع الجمعية الأوروبية للأورام والمعالجة بالأشعة (ESTRO)، في مجال التعليم والتدريب وإجراء الأبحاث المشتركة في علاج الأورام بالأشعة، لتعزيز الكفاءات الطبية الأردنية المتخصصة في الأورام، وذلك باستخدام العلاج الأمثل لعلاج مرضى السرطان.

وقال مدير عام مركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور بأنّ توقيع هذه الاتفاقية مع الجمعية الأوروبية للأورام والمعالجة بالأشعة وهي جمعية عريقة وضليعة في هذا المجال، سيتيح لأطبائنا اكتساب خبرات جديدة في علاج الأورام، وخصوصاً أنه يندرج تحت بنود هذه الاتفاقية عقد دورات تعليمية وتدريبية في الأردن كان أولى ثمراتها: “دورة تعليمية مكثفة في علاج أورام الرأس والعنق”، والتي انعقدت في عمان في الفترة 14- 17 شباط 2023، وقد تضمنت ثلاثين ساعة تعليمية. وأشاد منصور بهذا اللقاء العلمي الذي من شأنه الارتقاء بمستوى العلاج والبحث العلمي في الأردن والمنطقة العربية.

وأشار منصور إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على عقد دورات تعليمية سنوية في الأردن في تخصصات مختلفة لعلاج أورام السرطان.

وأوضح استشاري الأشعة العلاجية الدكتور عيسى محمد من مركز الحسين للسرطان بأن المركز قام بتنظيم هذه الدورة التي استهدفت تحديث المعلومات وتطوير الخبرات للأطباء العاملين في مجال علاج أورام الرأس والرقبة، وقد استضافت الدورة سبعة خبراء دوليين مختصين في علاج أورام الرأس والرقبة والبحث العلمي المتميز، وقد شارك في الدورة 70 مشاركاً من الأردن وأوروبا والدول العربية المجاورة مثل العراق والسعودية والإمارات وعمان والبحرين واليمن. وقد اختتمت الدورة أعمالها يوم الجمعة بنجاح.