“الحسين للسرطان” يُطلق حملة توعوية تحت شعار “شفاؤنا بأيديهم”

عمان -الغد- يُطلق مركز الحسين للسرطان، حملة توعوية تحت شعار “شفاؤنا بأيديهم”، تهدف إلى تذكير الجميع بأهمية الوعي بأنواع السرطانات التي قد تصيب الأطفال ومخاطرها، وتوضيح طرق الوقاية وأساليب الكشف المبكر مع وصف أهم التحديات والمشاكل التي يمكن مواجهتها.

وتدعو الحملة، المجتمع للوقوف مع أطفالنا المرضى وحماية مستقبلهم بكل الطرق الممكنة ليحظوا بمستقبل مليء بالصحة.

مدير عام مركز الحسين للسرطان، الدكتور عاصم منصور، قال إنه تبلغ أعداد أطفال مرضى السرطان الذين يتعالجون في المركز ما يقارب 450 طفلا سنويا، مُضيفا أن أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الأطفال هي اللوكيميا “أمراض الدم”، وأورام الدماغ والأمراض الليمفاوية.

وأكد أن نسب الشفاء عند الأطفال تصل إلى 80 %، مُشيرًا إلى أنها تُضاهي نسب الشفاء في الدول المُتقدمة.

رئيس قسم الأطفال في المركز، الدكتور إياد سلطان، من جهته شدد على ضرورة الدعم المجتمعي للأطفال وعائلاتهم في فترة العلاج وبعد انتهائه وذلك بهدف إعادة دمجهم في المجتمع كأفراد أصحاء ومنتجين.

يُشار إلى أن الأنظار تتجه في الخامس عشر من شباط من كل عام صَوب مرضى السرطان من الأطفال، حيث يطلق الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان الحملات لرفع الوعي العالمي عن مخاطر مرض السرطان ورفع معنويات جميع الأطفال المُصابين ودعم ومساندة ذويهم في رحلتهم مع العلاج.