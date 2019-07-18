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الحسين والاستقلال يفتتحان الجولة 9 بالدوري النسوي للمحترفات

منذ 3 ساعات

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عمان – الغد – تنطلق يوم غد الجمعة على ملعب “البولو”، مباريات الأسبوع التاسع من الدوري النسوي للمحترفات لموسم 2019، بحيث يلتقي عند الساعة الخامسة مساء، الحسين مع الاستقلال، يليه عند الثامنة لقاء عمان مع الاهلي، فيما تختتم مباريات الجولة يوم بعد غد السبت، بلقاء وحيد يقام عند السادسة مساء ويجمع النصر مع شباب الاردن.

ويتصدر عمان ترتيب الفرق برصيد 16 نقطة، وبفارق الأهداف عن شباب الأردن والاستقلال، فيما حل الارثوذكسي رابعاً بـ 10 نقاط، والأهلي 5، والحسين 4 والنصر بالمركز الاخير بنقطة واحدة.

يذكر أن مباريات البطولة تقام بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاباً واياباً)، ويظفر باللقب الفريق الحاصل على اعلى نقاط في ترتيب الفرق مع نهاية البطولة.

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