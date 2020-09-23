الحسين والرمثا في “ديربي الشمال”.. ولقاء بين “الشبابين” الأردن والعقبة

عاطف البزور

عمان – يشهد ستاد الحسن عند الساعة 7.30 مساء اليوم، لقاء “ديربي الشمال وفض الشراكة” الذي يجمع بين فريقي الحسين إربد “12 نقطة” والرمثا “12 نقطة”، في إطار الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم.

ويسبق هذه القمة الكروية، لقاء يجمع بين فريقي شباب الأردن “5 نقاط” وشباب العقبة “نقطتين”، يقام عند الساعة 5 مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

شباب الأردن x شباب العقبة

مواجهة صعبة يخوضها كلا الفريقين، ويسعى من خلالها شباب الأردن وشباب العقبة الى تحقيق الفوز ولا شيء سواه.

الفوز سيكون مهما جدا لفريق شباب الأردن ومطلبا اساسيا للفريق، خاصة انه قادم من خسارة امام الرمثا ويطمح للتعويض، وهو يملك فريقا شابا يتطور بشكل جيد، والفوز يمنحه فرصة لتحسين مركزه في جدول الترتيب، والخسارة تعود به للخلف وهذا ما لا يريده مديره الفني وسيم البزور.

والعقبة فريق حيوي يلعب كرة جميلة تحسنت العابه ونتائجه، بعدما عمل جهازه الفني على تصحيح الاخطاء، فخرج بتعادلين متتاليين امام الرمثا والفيصلي وبالتالي من الطبيعي ان يبحث عن الفوز الذي يمنحه ثلاث نقاط ثمينة والخسارة ستكون غير مناسبة في هذا التوقيت. فنيا يعول شباب الأردن على قدرات محمد الرازم وورد البري ولؤي عمران وفضل هيكل وخالد عصام ووسيم الريالات، فيما يعتمد العقبة على قدرات احمد هشام وحمد البلاونة وعيسى السباح وطارق القماز ويزن شوكت وسليمان ابو زمع وماركوس.

الحسين x الرمثا

حين يلتقي نجوم الرمثا والحسين اربد في قمة شمالية، فان الاثارة تعود مجددا الى ارض ستاد الحسن، خاصة ان هذا اللقاء غالبا ما يحمل طابع القوة والندية، وفيه يقدم نجوم الفريقين وجبة دسمة تشبع رغبة عشاق الكرة المحلية، خاصة ان الاداء البياني للفريقين في تصاعد، ومن هنا فإن كلا الفريقين سيبحث عن الفوز والحصول على كامل النقاط لمواصلة الزحف نحو المواقع المتقدمة والبقاء في دائرة المنافسة.

فنيا.. تبدو الكفة متساوية الى حد يجعل من الصعب التنبؤ بنتيجة اللقاء، خاصة ان الفوز سيكون الشعار الذي سيرفعه كلا الفريقين.. الرمثا يعتمد على حيوية خط وسطه بقيادة عامر

ابو هضيب وسائد الخزاعلة ومصعب اللحام ومجد الزعبي، وفاعلية خط الهجوم بوجود الثنائي كونتي وحمزة الدردور في حال تعافية ومن خلفهم المحترف اللبناني ماجد عثمان، في حين يركز فريق الحسين على سرعة انطلاقات محمد موالي ومايكل، وقدرة نزار الرشدان ومحمد طنوس على توفير الخيارات المناسبة بإسناد فعال من شريف النوايشة وأنس ابو طعيمة.