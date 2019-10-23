الحسين والعربي في المشهد النهائي وكفرسوم والشونة يتنافسان على البرونز

بلال الغلاييني

عمان – تأهل فريقا الحسين إربد والعربي الى المباراة النهائية لبطولة اربد التنشيطية الأولى لكرة اليد، التي اقامتها لجنة إربد بمشاركة فرق الحسين إربد والعربي وكفرسوم ويرموك الشونة، والتي تأتي ضمن التحضيرات الفنية لمشاركة الفرق في البطولات المحلية.

وتمكن فريق الحسين من تحقيق الفوز على نظيره فريق كفرسوم بنتيجة 46-24، في المباراة التي جرت في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، بينما أدرك فريق العربي الفوز على نظيره فريق يرموك الشونة بنتيجة 39-35.

وستقام المباراة النهائية التي تجمع بين فريقي الحسين إربد والعربي يوم السبت المقبل في صالة مدينة الحسن بإربد، وتحديدا عند الساعة السادسة مساء، وقبل ذلك وعند الساعة الرابعة مساء يلتقي فريقا يرموك الشونة وكفرسوم في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة الرابعة مساء.



وقال رئيس لجنة اربد لكرة اليد د. معين الشريف، والذي يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، أن هذه البطولة تعتبر باكورة النشاطات التي ستقيمها اللجنة في المرحلة المقبلة، حيث التركيز حاليا ينصب على النشاطات المنوعة التي تخدم اللعبة وتسهم في تطويرها، موضحا أن الهدف الرئيسي من اقامة البطولة في هذا الوقت يأتي في ظل تحضيرات الفرق للمشاركة في بطولات الاتحاد، حيث تشارك الفرق الأربعة في بطولة كأس الأردن التي تنطلق اعتبارا من يوم الخميس المقبل، الى جانب مشاركة فريقي الحسين إربد والعربي في دوري الدرجة الأولى، مؤكدا أن البطولة فرصة طيبة للمدربين لدفع بأكبر عدد من اللاعبين للمشاركة في مثل هذه البطولات لمنحهم فرصة الإحتكاك والتحضير الجيد.

وقدم د. الشريف، شكره وتقديره الى كافة الجهات التي ساهمت في اقامة البطولة والعمل على انجاحها، وخصوصا الداعمين للأندية، اضافة الى مدينة الحسن الرياضية التي تحتضن منافسات البطولة وتعمل على تهيئة الأجواء المناسبة، مثلما قدم شكره وأسرة لجنة إربد الى مجلس ادارة الاتحاد ولجنة الحكام الذين عملوا على توفير المتطلبات كافة لاقامة وانجاح البطولة.

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