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الحسين والوحدات يتصدران دوري 17 عاما

منذ 3 ساعات
لاعبان من فريقي الوحدات والفيصلي يتنافسان على الكرة في اللقاء الماضي - (من المصدر)

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عمان -الغد – اختتمت مباريات الجولة الرابعة، من بطولة تحت 17 عاما، لاندية المحترفين لموسم 2020.
وأسفرت مباريات الجولة عن فوز السلط على سحاب 1-0، وشباب الأردن على الأهلي 1-0، والرمثا على الصريح 5-0، والحسين على الجزيرة 3-1، والوحدات على الفيصلي 1-0.
وتصدر الحسين الترتيب بـ 12 نقطة، وبفارق الأهداف عن الوحدات، ثم الرمثا 9، الجزيرة وشباب العقبة 6، ثم الفيصلي 4 وبفارق الأهداف عن شباب الأردن، يليه الأهلي 3 وبفارق الأهداف عن السلط، ثم سحاب والصريح دون نقاط.
يذكر أن مباريات الدور الأول لبطولات الفئات العمرية، تقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث تتأهل الفرق الحاصلة على الترتيب من 1 الى 6 للدور النهائي، الذي سيشهد مشاركة الفرق الـ 6 المتأهلة من دوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
ويشارك بالمباريات، أندية المحترفين، باستثناء معان الذي اعتذر عن عدم خوض منافسات البطولة.

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