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الحسين يجتاز السلط برباعية ويصعد لوصافة دوري المحترفين مؤقتا

10:29 م2022-08-26

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عمان- الغد- اجتاز فريق الحسين إربد ضيفه السلط بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، في المباراة التي جرت أحداثها على ستاد الحسن الدولي مساء الجمعة.

وافتتح المهاجم فارس غطاشة التسجيل بعد مرور 24 دقيقة، ليعزز اللاعب ذاته النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 31، قبل أن يبصم محمد الموالي على الهدف الثالث عند الدقيقة 75، ليوقع اللاعب مصطفى كمال على الهدف الرابع عند الدقيقة 88، ليقلص محمد الكلوب النتيجة للسلط بعدها بدقيقة واحدة، ويسجل هدف فريقه الوحيد.

وواصل الحسين عروضه المميزة خلال مرحلة الإياب، بعد حصده العلامة الكاملة من 4 انتصارات، وبلوغه الفوز الخامس على التوالي بالبطولة.

وبهذه النتيجة، صعد الحسين لوصافة دوري المحترفين وبرصيده 32 نقطة، بانتظار مواجهة الفيصلي والصريح غدا على الملعب ذاته عند الساعة السابعة مساء، فيما بقي السلط في المركز السابع وبرصيده 17 نقطة.

10:29 م2022-08-26
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