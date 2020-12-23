الحسين يرفض طلب كيفن بحجز تذكرة سفر

عمان – الغد – رفض نادي الحسين إربد، طلب المحترف الأرجنتيني كيفن، المتمثل بضرورة تأمين تذكرة سفر أخرى، تتيح له المغادرة إلى بلاده.

الحسين إربد رفض طلب كيفن، وأبلغه أن النادي قام بحجز تذكرة سفر للاعب، من أجل المغادرة يوم غد إلى الأرجنتين عبر لندن.

كيفن أبلغ الحسين إربد، أن التذكرة القديمة طرأ عليها تغييرات، في ظل إغلاق الطيران بين الأرجنتين وبريطانيا، بسبب فيروس “كورونا”، وبالتالي ضرورة حجز تذكرة أخرى تتلاءم مع المستجدات.

الحسين إربد أكد التزامه بالاتفاق المبرم بين الطرفين في البداية، وبالتالي عدم القدرة على تأمين حجز طيران جديد.

ودعا الحسين إربد، المحترف كيفن، أمس، لبحث الأمور والتوقيع رسميا على مخالصة لإنهاء عقد اللاعب، تمهيدا لرحيله. –(أخبار النجوم)