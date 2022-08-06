الحسين يستقبل الملاح ويرصد محترفين ويدرس إبعاد لورنس.. حكمات في دوري “الثانية” للرجال

خالد الخطاطبة



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

المدرب السوري الملاح يلتحق بتدريبات الحسين

التحق المدرب السوري طارق الملاح، بفريق الحسين إربد لكرة القدم، للعمل مدربا عاما إلى جانب مواطنه المدير الفني أيمن حكيم.

وباشر الملاح عمله مع الفريق، بانتظار تسجيله رسميا في اتحاد كرة القدم، علما أن المدرب لم يتمكن من التواجد على مقاعد البدلاء خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام الصريح، بانتظار حصوله على موافقة اتحاد الكرة.

وتأتي الاستعانة بالملاح، بعد مغادرة المدرب العام بشار بني ياسين، بسبب عدم الانسجام مع المدير الفني حكيم، الذي بادر ايضا لضم مدرب اللياقة البدنية محمد سنجلاوي، بعد استقالة ايضا المدرب مظفر معمر.

الحسين يفكر باستبعاد الملاوي لورانس والتعاقد مع محترفين

تفيد المعلومات الواردة من معقل نادي الحسين إربد، أن النادي يفكر جديا بابعاد المحترف الملاوي لورنس شازيه، في ظل غياب الفاعلية الفنية المطلوبة، ما دفع المدرب لوضعه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة.

وفي حال نجح النادي في الاستغناء عن المحترف المالاوي، فإن هناك مفاوضات متقدمة مع محترفين افريقيين، أحدهما من تونس، فضل النادي عدم الكشف عن هويتهما، لحين اتضاح الصورة، والحصول على موافقة اتحاد الكرة في حال سارت الأمور وفق ما يشتهي النادي الباحث عن المنافسة على لقب الدوري.

وكان الحسين إربد استبعد قبل اسابيع قليلة المحترف كريستين، بسبب غياب فاعليته الهجومية في المباريات التي شارك فيها.

اختيار إسراء وإسلام لادارة مباريات في غرب آسيا

اختار اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، الحكمتين إسراء مبيضين (ساحة) وإسلام العبادي (راية)، للمشاركة في إدارة مباريات بطولة غرب آسيا لمنتخبات لسيدات، التي تنطلق في عمان، اعتبارا من 29 الشهر الحالي.

ويشارك في البطولة منتخبات الأردن ولبنان وفلسطين وسورية، والإمارات، مع احتمال بانسحاب المنتخب الإماراتي.

الفيصلي يحتج على التحكيم

احتج النادي الفيصلي يوم أمس رسميا على التحكيم، خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام سحاب.

وقال المتحدث الرسمي للنادي الفيصلي أمجد المجالي في تصريح صحفي: أعدت الهيئة الإدارية المؤقتة كتاباً رسمياً يتضمن الاعتراض على القرارات التحكيمية التي رافقت مباراة الفريق أمام نادي سحاب بدوري المحترفين، إلى جانب رفض الهيئة ما تسرب من تبريرات غير منطقية حول تقدير الوقت الضائع.

المجالي كشف ايضا عن أوضاع اللاعبين المصابين، لافتا إلى أن النيجيري نورث بيتر، يحتاج لأسبوع قبل العودة للمباريات، فيما تعافى المحترف العماني الروشدي.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، يشارك اللاعب يوسف الرواشدة في تدريب الفريق الجماعي اليوم، بعد تعافيه من الإصابة، وهو ما ينطبق على نور الروابدة الذي بات متاحا أمام الجهاز الفني..

الحسنات مرشح لتصدر قائمة الأفضل في دورة المحترفين

تفيد المعلومات الواردة من المشاركين الذين أختتموا في عمان أخيرا، دورة التدريب الدولية المتقدمة للمحترفين “البرو”، أن المدير الفني لفريق السلط عثمان الحسنات، ربما يكون متصدرا لقائمة المدربين الأفضل في الدورة، التي أشرف عليها محاضر إماراتي بمساعدة الأردني ديان صالح.

وتخرج من الدورة جميع المشاركين بمن فيهم الهولندي جيتزي أليكس، الذي يعمل مديرا فنيا لاتحاد كرة القدم، والذي شارك في هذه الدورة، بعد أن تبين عدم حصوله على دورة المحترفين في السابق.

وسبق للحسنات وأن اختلف مع أليكس، عندما كان عثمان مديرا فنيا لمنتخب تحت سن 17، ما دفع الأخير لتقديم استقالته احتجاجا على تدخلات أليكس في عمله وفكره الفني.

رؤساء أندية “الأولى” يطالبون بتذاكر لمباريات الدوري

طالب رؤساء أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، اتحاد اللعبة، بضرورة استحداث تذاكر لمباريات الدوري التي تنطلق اليوم الأحد.

وكان اتحاد الكرة يتوجه لاقامة مباريات الدوري، من دون اعتماد تذاكر للمباريات بحيث يدخل الجمهور مجانا، قبل أن يتداعى رؤساء الأندية للمطالبة باعتماد المباريات بوجود التذاكر.

حكمات يدرن مباراة للرجال بدوري الدرجة الثانية

تولت الحكمات إسراء مبيضين وإسلام العبادي وصابرين العبادي وحنين مراد، إدارة مباراة فريقي الخالدية وسحم، التي جرت أول من أمس، على ملعب الأمير محمد بالرزقاء، في اطار منافسات دوري الدرجة الثانية للرجال.

وجاء تكليف الحكمات، في إطار سعي اتحاد الكرة لتعزيز المستوى الفني للحكمات، إلى جانب تحضيرهن للمنافسات المقبلة محليا وخارجيا.

لاعبو السلط في مزرعة مدرب سحاب

تواجد لاعبو فريق السلط لكرة القدم، يوم أمس السبت، في مزرعة المدير الفني لفريق سحاب جمال محمود، وذلك خلال رحلة ترفيهية للاعبي الفريق، بناء على دعوة من المدير الفني عثمان الحسنات.

وجاءت هذه الرحلة، بمناسبة الفوز الثمين والأخير على فريق معان بدوري المحترفين، إلى جانب حرص النادي على شحذ همم لاعبيه والاحتفال بهم، لتحفيزهم على مزيد من الانتصارات في المرحلة المقبلة، بحثا عن الهروب من شبح الهبوط.

ويمتلك جمال محمود مزرعة على أطراف العاصمة عمان، تعتبر مقصدا للكثير من اللاعبين من مختلف الأندية، ممن يرغبون في اقامة حفلات الشواء.

سعودي في تدريب الجزيرة

شهد تدريب فريق الجزيرة لكرة القدم، مشاركة محترف سعودي يبلغ من العمر 21 عاما، في اطار بحث النادي عن محترفين أجانب.

وكشف الناطق الإعلامي للنادي وائل الجعبري في رده على استفسارات “الغد”، أن اللاعب السعودي، شارك في التدريبات، بانتظار قرار المدير الفني بشأنه.

وفيما يتعلق باللاعب العراقي وليد بحر، فقد أشار الناطق الإعلامي أن المحترف العراقي يواصل التدريبات، بانتظار القرار الفني ايضا، لافتا إلى أن المحترف المغربي ربما تكون حظوظه قليلة باللعب في الجزيرة.

ملعب التطبيقية يستضيف التصفيات الآسيوية لكرة القدم

تفيد المعلومات الواردة، أن ملعب جامعة العلوم التطبيقية، بات مرشحا لاستضافة مباريات التصفيات الآسيوية لمنتخبي سن 17 و20، وذلك في ظل صعوبة ايجاد ملعب بديل.

وتجري مباريات التصفيات الآسيوية لمنتخب سن 20 في عمان، خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما تقام مباريات التصفيات الآسيوية لمنتخب سن 17 خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.



كواليس النجوم



• ما يزال التحكيم في دوري المحترفين لكرة القدم، يتعرض لوابل من الانتقادات، بداعي الاخطاء الكارثية في المباريات. وآخر تلك الانتقادات طالت الحكم أدهم مخادمة، الذي أدارة مباراة الفيصلي وسحاب، وقام باحتساب 9 دقائق إضافية، يرى الفيصلاوية أنه مبالغ فيها.. أندية في دوري المحترفين، تدعي ايضا أنها نجحت في ابعاد حكام معينين عن إدارة مبارياتها في الدوري، بعد أن طلبت ذلك من الاتحاد…دائرة الحكام في الفترة الأخيرة ابدت استغرابها لتسريب أسماء حكام مباريات الدوري..في المقابل ترى دائرة الحكام أن اداء حكامها متميز، وانها تتعرض أحيانا لهجمات جماهيرية، نتيجة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يناصرون فرقهم، ويتهمون التحكيم بالتحيز عند الخسارة، ما تسبب في تجييش الجمهور ضد التحكيم.

• نادي الجزيرة طلب من اتحاد كرة القدم، عدم إقامة مباريات فرق الفئات على ملعب البولو، بسبب غياب المظلات التي تقي اللاعبين من حرارة الشمس..الجزيرة ابدى استعداده لاستقبال مباريات الفئات على ملعبه.

• عدد كبير من أندية المحترفين لكرة القدم، تدربوا أمس في ساعات الصباح لظروف عديدة، منها عدم توفر الملاعب مساء، ناهيك عن الرغبة في منح اللاعبين فرصة راحة أطول.

• نادي سحاب تعاقد مع المحترف السنغالي ديمبا دياكيتي، للعب في فريق الكرة خلال مرحلة الإياب من دوري المحترفين لكرة القدم..ديمبا يعتبر من المحترفين الأجانب، المعروفين في الشارع الرياضي المحلي، بعد أن لعب عام 2018 في صفوف فريق السلط بدوري الدرجة الأولى، ونجح في الحصول على لقب الهداف، كما لعب ايضا في نادي معان عندما كان الأخير في دوري الدرجة الأولى ايضا.

• عدد من نجوم الكرة المحلية في المنتخبين الأول والأولمبي، بدوا عاتبين على مدربيهم، بسبب وضعهم على مقاعد البدلاء، ما يتسبب في تراجع نسبة استدعائهم للمنتخبين في المرحلة المقبلة.

• لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، استجابت لمناشدات الأندية، بتغيير مواعيد مباريات في دوري الفئات، في ظل إصابة عدد من اللاعبين بضربات شمس، نتيجة اقامة المباريات عند العاشرة صباحا.

• لاعب فريق الجزيرة حمزة الصيفي يستعد للسفر إلى جورجيا، للالتحاق بفريقه الجديد برقان الكويتي.. اللاعب وقع رسميا الخميس الماضي على كشوفات برقان.. فريق برقان يعسكر في جورجيا استعدادا للمنافسات الرسمية.. الصيفي وزع الحلوى على زملائه في الجزيرة، ابتهاجا بتخرجه من الجامعة.

• المحامي عماد حناينة، الذي يتولى الدفاع عن اللاعب محمد ابو زريق “شرارة” في محكمة التحكيم الدولية “الكاس”، كشف لـ”الغد” أن 4 محامين سيمثلون شرارة في المرافعة الشفهية التي تجري يوم 24 الحالي.. القضية تتلخص في شكوى من نادي الرمثا ضد شرارة والنادي الأهلي الليبي… الرمثا خسر القضية في الاتحاد الدولي “فيفا”، ما دفعه للذهاب إلى محكمة الكاس.



من حفل توقيع حمزة الصيفي على كشوفات برقان الكويتي في عمان – (من المصدر)