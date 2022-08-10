الحسين يستقبل معان.. ومواجهة متكافئة تجمع مغير السرحان والسلط

مهند جويلس – يقص فريقا الحسين إربد ومعان شريط مباريات الأسبوع الرابع عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022، وذلك عندما يلتقيان اليوم عند الساعة السادسة من مساء اليوم على ستاد الحسن في مدينة إربد.

وعند الساعة الثامنة والنصف مساء، يرحل فريق السلط إلى الزرقاء وتحديدا على ستاد الأمير محمد، لمقابلة مغير السرحان في مواجهة منتظرة ومثيرة بين الفريقين.

وتحمل الجولة الحالية العديد من المواجهات المنتظرة والمهمة أيضا، والتي قد تغير من مراكز الفرق بصورة ملحوظة، بدخول فرق لمرحلة خطرة من جهة، أو التقدم لمراكز آمنة من جهة أخرى.

وتتواصل منافسات الأسبوع الرابع عشر غدا الجمعة بلقاءين، إذ يستقبل الوحدات نظيره سحاب على ستاد الملك عبدالله الثاني في القويسمة عند الساعة السادسة مساء، فيما يحتضن ستاد الحسن ديربي الشمال بين الرمثا والصريح عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

وتختتم منافسات الجولة يوم السبت، حيث يلتقي شباب الأردن والفيصلي على ستاد عمان عند الساعة السابعة مساء، فيما تختتم الجولة بلقاء شباب العقبة والجزيرة على ملعب تطوير العقبة عند التاسعة والنصف مساء.

الحسين × معان

ينشد فريق الحسين مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية، وتخطي عقبة ضيفه المتطور في الآونة الأخيرة معان، من خلال اعتماده على نجومه اللامعين ودعم جماهيره التي تحضر بأعداد جيدة هذا الموسم.

واستطاع معان أن يظفر بنقطة من مواجهة الذهاب أمام الحسين، وذلك بعد أن تعادلا من دون أهداف، إلا أن ظروف مواجهة اليوم تختلف بسبب تغير الجهاز الفني لكلا الفريقين، فيما تميل الكفة في مواجهات الفريقين لصالح “الغزاة” بعد الفوز في مباراتين من أصل 5 مباريات سابقة، وانتهاء 3 مباريات منهم بالتعادل السلبي، مع عدم تسجيل معان أي هدف في مرمى الحسين خلال تلك المباريات.

ويتطلع المدرب السوري لفريق الحسين أيمن الحكيم إلى الوصول للوصافة المؤقتة وخطفها من الفيصلي، وتشكيل الضغط عليه قبل مباراته يوم السبت، من خلال الفوز فقط، إذ يملك الحسين 26 نقطة والفيصلي 28 نقطة.

ومن المتوقع أن يواصل عبدالله الزعبي بحجز مكانه بين الخشبات الثلاث، مع تثبيت رباعي الدفاع من أمامه أدهم القرشي، رواد أبو خيزران، حجازي ماهر، مصطفى كمال، ومن أمامهم إبراهيم سعادة وسعد الروسان، وفي المقدمة كل من محمد موالي، دييجو كالديرون، عبد الله العطار ومحمد أبو عرقوب.

فيما يجد المدير الفني لفريق معان إسلام جلال نفسه أمام محطة صعبة لتعويض الخسارة الأخيرة، التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام السلط، واضعا نصب عينيه المفاجأة وتحقيق الفوز الأول لمعان على الحسين في تاريخ مواجهات الفريقين، علما بأن معان يحتل المركز العاشر برصيد 13 نقطة.

وسيعتمد جلال في قائمته الأساسية كل من أحمد عفانة، يزن الغرابلة، علي المصري، طلال الحواري، عاصم القضاة، خالد الردايدة، محمد العدوان، محمد مشة، إباء الرمحي، حربي أحمد وأحمد المنجد.

مغير السرحان × السلط

لا يعيش الوافد الجديد لدوري المحترفين أفضل أيامه مؤخرا، وذلك بعد تعرضه لنتيجة الخسارة في 3 مباريات على التوالي، بدءا من لقاء السلط في ختام مرحلة الذهاب بثلاثية نظيفة، ونهاية من الجزيرة في الجولة الماضية، والذي جعلته يتراجع للمركز السابع وبقاء رصيده 16 نقطة.

ويتمنى المدير الفني لفريق مغير السرحان المدرب خالد الدبوبي، لوضع حد لهذه النتائج السلبية رغم الانطلاقة المميزة بدوري المحترفين، ومحاولة إعادة الثقة للاعبين وإخراجهم من الحالة النفسية المحبطة.

ومن المتوقع أن يعتمد الدبوبي على التشكيلة الآتية للقاء اليوم، والمكونة من منذر الزعبي، أحمد الحراحشة، زيد أبو الريش، سبيع الحموي، أحمد بشير، محمد العملة، صهيب أبو هشهش، معتز عبيدات، حسام الزيود، محمد الجوهري وماركوس.

وعلى الطرف الآخر، يسعى السلط للاستفادة أكثر من صفاته المميزة بين المرحلتين، والاقتراب أكثر من منطقة الأمان، باحثا عن طريق مميز لتأكيد تفوقه على مغير السرحان بعد عرض ونتيجة مميزة سجلها “الرهيب” في مرحلة الذهاب، علما بأنه يحتل المركز الثامن وبرصيده 14 نقطة.

ويتطلع المدير الفني للسلط عثمان الحسنات، إلى تجاوز عقبة اللعب على ملعب “الترتان” اليوم، وهو الذي عانى منه الفريق في المرحلة الأولى، إذ يعاني الفريق في كل مواجهة يلعبها على العشب الصناعي، ولم يخرج فائزا من المواجهتين التي لعبها الفريق أمام معان وشباب العقبة.

ومن المتوقع أن يزج الحسنات بالتشكيلة المكونة من معتز ياسين، محمد مصطفى، خالد العسولي، إيهاب الخوالدة، محمد الكلوب، محمد راتب، محمود شوكت، معاذ عفانة، أوليفيرا، عبد الله ذيب، أحمد شمس الدين.

لاعب السلط محمود شوكت يجري بالكرة أمام متابعة لاعب مغير السرحان ماركوس – (الغد)