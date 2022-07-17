الحسين يعبر شباب العقبة بثنائية في دوري المحترفين

عمان- الغد- حقق فريق الحسين إربد فوزا ثمينا على مستضيفه شباب العقبة بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب تطوير العقبة مساء الأحد، في ختام الجولة الحادية عشر من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2022.

وافتتح المهاجم محمد موالي النتيجة لفريقه عند الدقيقة 50 من كرة رأسية، قبل أن يعزز زميله إبراهيم سعادة النتيجة عند الدقيقة 68 بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة متقنة، لم يجيد حارس شباب العقبة محمد خاطر بالتعامل معها.

وبهذا الفوز، وصل الحسين إلى النقطة 20 وفي المركز الثالث، فيما بقي شباب العقبة في المركز السابع وبرصيد 14 نقطة.