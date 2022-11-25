الحسين يمطر مرمى أم جوزة ويواصل تقدمه بـ”يد الأولى”

بلال الغلاييني – لم يجد فريق الحسين إربد كبير عناء من أمطار مرمى فريق أم جوزة، ويواصل التقدم نحو المراكز المتقدمة في دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، حيث خرج الحسين بفوز كبير وصل إلى 56 – 25، والشوط الأول لمصلحته في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.

هذا الفوز السهل مكن الحسين من رفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما بات فريق أم جوزة على مقربة جدا من الهبوط إلى مصاف دوري أندية الدرجة الثانية، حيث يحتل حاليا المركز الثامن والأخير من دون نقاط.

اليوم تشهد صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد مواجهة مثيرة وتجمع بين فريقي الكتة وكفرنجة، حيث يطمح الفريقان إلى تحقيق الفوز والتقدم خطوة مهمة نحو المنطقة الآمنة، حيث يملك فريق الكتة 4 نقاط، فيما لفريق كفرنجة 3 نقاط.

وبذات التوقيت تحتضن صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، المباراة التي تجمع بين فريقي القوقازي الساعي إلى الابتعاد نهائيا عن دائرة الخطر كونه يملك 7 نقاط، والعربي الطامح بعبور هذه المحطة والتقدم نحو البقاء بين الفرق الأربعة الكبار، وهو يملك حاليا 8 نقاط.

وعودة لمجريات لقاء الحسين وأم جوزة، فان لاعبي الحسين معاذ عبيدات وبشار فتح الله وعمر العيادي وأحمد ملكاوي وأحمد فرح استغلوا الهجمات الخاطفة السريعة بكشف مرمى أم جوزة من مختلف المحاور، وبالتالي حسم النتيجة بوقت مبكر، في الوقت الذي كانت في مجريات المباراة فرصة للاعب الحسين معاذ عبيدات لتسجيل 30 هدفا، كفيلة بابقائه في صدارة الهدافين لجولة جديدة.

فريق أم جوزة ابقى على العابه الفردية بعد أن وجد عبدالإله أبو رمان وعبد الله أبو رمان وجميل أبو رمان صعوبة في اختراق دفاعات فريق الحسين، فعمدوا على محاولات الإختراق خصوصا من البوابة الأمامية والتي نجحوا من خلالها في اصابة حارس مرمى فريق الحسين هاشم صوالحة، بيد أن فارق الأهداف الكبير، وخبرات لاعبي الحسين بددت من محاولات لاعبي أم جوزة، وابقت السيطرة تحت نفوذهم مع مواصلتهم شن الهجمات الخاطفة السريعة، والتي كان محورها حارس المرمى هاشم صوالحة الذي ظهر بصورة طيبة وهو يمون زملاءه الكثير من الكرات، التي لعبت دورا كبيرا بوصول نتيجة المباراة الى هذا الفارق الكبير من الأهداف.