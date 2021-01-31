آخر الأخبار الرياضةالرياضةرياضة محلية

الحسين ينتظر تيتا والريحاوي ويواصل التعاقدات

منذ 37 دقيقة
رئيس نادي الحسين اربد صهيب خصاونة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – الغد- أكد نادي الحسين إربد، أن المدرب الروماني فاليرو تيتا، سيصل إلى عمان خلال الساعات القليلة المقبلة، للتوقيع على عقد لتدريب فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل.
وأكد رئيس نادي الحسين اربد صهيب خصاونة، أن الإدارة اتفقت مع تيتا الذي سيصطحب معه المدرب المساعد والمترجم عمار الريحاوي، فيما سيتم تعيين مدرب حراس ومدرب أخر من الأردن.

وكشف خصاونة عن مواصلة المفاوضات مع عدد من اللاعبين، لتعزيز صفوف الفريق الباحث عن نتائج أفضل في الموسم الكروي المقبل، مفضلا عدم الكشف اعلاميا عن أسماء اللاعبين المرشحين، لحين انتهاء المفاوضات.
وجدد الخصاونة اعتزازه بجماهير النادي الحريصة على متابعة اخبار الفريق، في مؤشر يؤكد انتمائها وحرصها على مصلحة النادي. – (أخبار النجوم) 

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock