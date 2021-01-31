الحسين ينتظر تيتا والريحاوي ويواصل التعاقدات

عمان – الغد- أكد نادي الحسين إربد، أن المدرب الروماني فاليرو تيتا، سيصل إلى عمان خلال الساعات القليلة المقبلة، للتوقيع على عقد لتدريب فريق كرة القدم خلال الموسم الكروي المقبل.

وأكد رئيس نادي الحسين اربد صهيب خصاونة، أن الإدارة اتفقت مع تيتا الذي سيصطحب معه المدرب المساعد والمترجم عمار الريحاوي، فيما سيتم تعيين مدرب حراس ومدرب أخر من الأردن.

وكشف خصاونة عن مواصلة المفاوضات مع عدد من اللاعبين، لتعزيز صفوف الفريق الباحث عن نتائج أفضل في الموسم الكروي المقبل، مفضلا عدم الكشف اعلاميا عن أسماء اللاعبين المرشحين، لحين انتهاء المفاوضات.

وجدد الخصاونة اعتزازه بجماهير النادي الحريصة على متابعة اخبار الفريق، في مؤشر يؤكد انتمائها وحرصها على مصلحة النادي. – (أخبار النجوم)