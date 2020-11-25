الحسين يوزع 3500 دولار على لاعبيه

عمان – الغد – وزع نادي الحسين إربد يوم أمس الثلاثاء، مبلغ 3500 دولار، على لاعبي فريق كرة القدم، مكافأة الفوز الأخير الذي تحقق على فريق الصريح، ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقام مدير نشاط الكرة في نادي الحسين ليث أبو عبيد، بتوزيع المكافأة على اللاعبين، خلال رحلة الشواء التي قام بها الفريق يوم أمس، في أحد المزارع في منطقة الأغوار، بغياب الجهاز الفني الذي اعتذر عن عدم مرافقة الفريق في رحلته، لارتباطات في عمان. وتأتي هذه المكافأة من الرئيس الفخري لنادي الحسين إربد عامر أبو عبيد، الذي يحرص على تخصيص مكافآت مالية تصاعدية في مباريات الدوري، بانتظار الاعلان عن مكافأة مالية أكبر، في حال الفوز على فريق الفيصلي يوم السبت المقبل.

وكان فريق الحسين اجرى تدريبا صباحيا في إربد يوم أمس، قبل أن يخضع لفحص كورونا في مقر النادي، ومن ثم التوجه لحفل الشواء. –(أخبار النجوم)

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