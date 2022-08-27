“الحشد الشعبي” مسلسل أميركي في عمان يثير الجدل

عمان – الغد – حالة من الاستهجان والاستغراب عمت مواقع التواصل الاجتماعي لوجود جدارية تحمل شعارات الحشد الشعبي العراقي، ورموز إيرانية في منطقة ماركا في عمان، قبل أن يتبين لاحقاً أنها تأتي في سياق تصوير مسلسل تلفزيوني من إنتاج أميركي.

وأظهرت مقاطع فيديو رسم مجموعة من الشبان والفتيات شعارات تخص الحشد الشعبي في العراق، وصوراً تظهر قيادات سياسية إيرانية، إضافة إلى الأعلام الإيرانية.

وفي السياق، فقد استعلم مدير عام هيئة الإعلام طارق أبو الراغب، من مدير الهيئة الملكية للأفلام مهند البكري عن الجدارية، حيث أفاد الأخير أنها تأتي في سياق مسلسل أميركي يصور في الأردن، حاصل على جميع الموافقات.

بدورها، أوضحت الهيئة الملكية للأفلام على لسان مديرها البكري، في تصريحات صحفية، حقيقة فيديو الرسومات الجدارية للرموز الإيرانية في عمان، قائلا، إن الرسومات جاءت في سياق تصوير مسلسل تلفزيوني من إنتاج أميركي يتحدث عن مهمات فرقة عمليات خاصة بالشرق الأوسط، تحديداً في سورية، حيث تنشط “ميليشيات” منتمية لإيران.

وأكد البكري حصول الجهات المنتجة لهذا المسلسل على الموافقات المطلوبة لتنفيذه، تحديداً موافقة الجهات الأمنية، الأمر الذي أكده كذلك محافظ العاصمة ياسر العدوان.

في السياق نفسه، أوضحت الهيئة الملكية للأفلام أن الأردن بات محطة مهمة لتصوير الأعمال السينمائية العالمية، وأن هذه الأعمال بغض النظر عما تتناوله من قضايا بمثابة فرصة اقتصادية لتوظيف الأردنيين وتشغيلهم.

ومن بين الأفلام العالمية الشهيرة التي صورت في الأردن: “Rosewater” وهو فيلم درامي سياسي، تدور أحداثه حول قصة اعتقال صحفي كندي من أصل إيراني في طهران، وكذلك فيلم “Transformers Revenge of the Fallen” وهو جزء من أفلام “Transformers”، وصور في مدينة البترا ووادي رم والبحر الميت، وحقق أكثر من 800 مليون دولار أميركي.