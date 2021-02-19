الحصن يكتشف المواهب الشطرنجية من الجنسين “أون لاين”

مصطفى بالو

عمان- “المواهب في كل حي، والخامات الشطرنجية في كل بيت”، هذا كان لسان حال نادي الحصن الذي يبحث عن توسيع قاعدته من المواهب والخامات الشطرنجية، من الجنسين ولمختلف الفئات العمرية عبر الإنترنت “أونلاين”،

هذه الطريقة وجد فيها الحصن ملاذا صحيا أكثر أمانا في “زمن كورونا”، ومناخا مميزا للإبداع والصفاء الذهني وتركيز أفكار اللاعبين بشكل عال على الرقعة الشطرنجية، منطلقا من كنف اتحاد الشرطنج الملكي، الذي حقق نجاحات وإنجازات مميزة محليا وعربيا وقاريا ودوليا، رغم تحديات جائحة كورونا العالمية.

خطوات ناجحة

النجاح يولد النجاح، هي القاعدة العامة التي انطلق منها نادي الحصن، بالتعاون مع اتحاد اللعبة، وبدعم كبير من شركة “المجال”، التي آمنت بالأفكار المطروحة من المدرب ولاعب المنتخب الوطني المهندس مروان العابودي، الذي ارتكز على التجربة الاتحادية في إقامة بطولات الـ”أون لاين”.

وبعد النجاح في إقامة بطولة “خليك بالبيت”، تعاملا مع الوضع الوبائي العالمي، جذبت التجربة أنظار شركة “المجال” إلى البطولة الثانية التي شهدت مشاركة 78 لاعبا، بمختلف الفئات العمرية، لتعود في البطولة الثالثة وتبحث عن المواهب من الواعدين والواعدات، باعتبارهم نجوم المستقبل وخير رافد للمنتخبات الوطنية.

وأسهمت “المجال” مع نادي الحصن في تنفيذ مسؤوليتهما الاجتماعية تجاه المجتمع المحلي، وتوفير أجواء المنافسة لشريحة واسعة من المواهب الواعدة، في مناخ صحي تتوفر فيه كل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، لتستمر النجاحات التي تصب في مصلحة الشطرنج والرياضة الأردنية.

العابودي: تجربة مميزة

وحول تجربة نادي الحصن في التنقيب عن المواهب عبر تجربة الـ”اون لاين”، قال المدرب واللاعب الدولي مروان العابودي: “في البداية، أشكر اتحاد الشطرنج الملكي برئاسة نواف عبيدات، ونادي الحصن الذي آمن بالفكرة المطروحة من قبلي، وشكرا لشركة المجال التي دعمت جميع البطولات التي أقامها النادي عبر الإنترنت، ما أسهم إلى حد كبير في تفعيل حراك الشطرنج المحلي، وزاد من قاعدتها، ووفر أجواء تنافسية للاعبين واللاعبات، وفتح أبواب الأردنيين لاكتشاف المواهب الواعدة من الجنسين”.

وأضاف: “للأمانة وجدت تجربة نادي الحصن في تنظيم البطولات عبر “اون لاين” مميزة، وقوبلنا بالثناء من اتحاد اللعبة للمساهمة في توسيع قاعدة اللعبة، ومن الشركة الراعية لانصهارها في المجتمع المحلي شطرنجيا، ومن النادي الذي زاد عدد لاعبيه ولاعباته خاصة من الناشئين”.

وتميزت المنافسات بالقوة والندية، حيث حصل على ألقاب البطولة الأولى، كل من ركان دسه (الأول)، وكرم بكر (الثاني) وتميم البطوش (الثالث) لفئة تحت 12 سنة، فيما حصل على ألقاب البطولة المفتوحة لجميع الفئات كل من عبدالله محمد (الأول)، وسيف سويدان (الثاني)، ولؤي سمير (الثالث)، وظفرت اللاعبة غيداء العطار بأفضل نتيجة للاعبات الإناث، فيما حصل على ألقاب بطولة الناشئين كل من راكان دسة وجود أحمد (الأول مناصفة) لفئة تحت 12 سنة، وتقاسم المركز الأول لفئة تحت 10 سنوات كل من عبدالله صالح وجيدا هلال، وتقاسم المركز الأول لتحت 8 سنوات كل من بشر ربابعة وسيرينا ايراني.