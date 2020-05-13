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الحصيلة الإجمالية لوفيات فيروس كورونا تتجاوز 290 ألفا

منذ ساعة واحدة
كورونا أميركا
كورونا أميركا

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باريس-تجاوزت الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد 290 ألف شخص على مستوى العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس بالاستناد الى مصادر رسمية حتى الساعة 22,00 ت غ الثلاثاء.
وبالإجمال تم تسجيل 290,477 حالة وفاة في العالم بينها 159,205 في أوروبا. وتتصدر الولايات المتحدة الدول الأكثر تضررا بعدد وفيات يبلغ 82,105، تليها بريطانيا ب32,692 وايطاليا ب30,911 وفرنسا ب26,991 واسبانيا ب26,920.-(ا ف ب)

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