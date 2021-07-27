الحصيلة النهائية لضحايا انهيار مبنى في فلوريدا 98 قتيلا

فلوريدا – قالت دانييلا ليفين كافا رئيسة بلدية مقاطعة ميامي-ديد الأمريكية يوم الاثنين إنه تم انتشال جثمان آخر شخص مدرج في عداد المفقودين بعد انهيار برج سكني قرب ميامي الشهر الماضي، وتحديد هويته، لتصل الحصيلة النهائية المؤكدة للقتلى إلى 98.

وقال مسؤولون إن فرق البحث عثرت على جثمان آخر الضحايا في 20 من يوليو تموز، وكان خبراء الطب الجنائي يعملون منذ ذلك الحين على تأكيد هويته قبل الإعلان الصادر يوم الاثنين.

وقالت ليفين كافا إنه لا يُعتقد أن هناك ضحايا آخرين وسط الركام.

وانهار المبنى جزئيا فجأة في الساعات الأولى من صباح يوم 24 يونيو حزيران.-(رويترز)