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الحظر الشامل يدخل حيز التنفيذ في عمان والزرقاء

منذ ساعة واحدة
قوات الأمن خلال الحظر الشامل في عمان الجمعة (28 آب)

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عمان-الغد- دخل حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ في مدينتي عمان والزرقاء في تمام الساعة 11:00 من مساء الخميس ولمدة 24 ساعة.

وكانت الحكومة أعلنت عن فرض حظر تجول شامل في عمان والزرقاء اعتبارا من الساعة 11 ليلة الخميس ولغاية الساعة 11 ليلة الجمعة، وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين، فيما ستستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وخلال الحظر لا يسمح لحملة التصاريح الإلكترونيّة خلالها بالخروج، باستثناء عدد محدود من القائمين على إدامة عمل بعض القطاعات والأنشطة الحيويّة، في حين بعد انتهاء فترة حظر التجوّل الشامل في المحافظتين في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة ستبدأ فترة حظر التجوّل الجزئي الاعتياديّة، التي يسمح لحملة التصاريح خلالها بالحركة، والتي تستمرّ حتّى الساعة السادسة من صباح يوم السبت، لتعود الأمور بعدها كما هي عليه الآن.

وأطلقت صافرات الإنذار ما بين الساعة 10:00 و 11:00 مساء إيذانا بقرب وسريان حظر التجوال الشامل في المحافظتين.

يشار إلى أنه تم تسجيل 72 إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم الخميس، منها 69 محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2233 .

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