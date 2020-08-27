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الحظر الشامل يدخل حيز التنفيذ ويستمر 24 ساعة في عمان والزرقاء

منذ 3 ساعات
أحد شوارع عمان أثناء حظر التجول - (أرشيفية)

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عمان-الغد – دخل حظر التجوال الشامل حيز التنفيذ في مدينتي عمان والزرقاء ولمدة 24 ساعة.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، أمجد العضايلة، أعلن الأربعاء، عن فرض حظر تجول شامل في عمان والزرقاء اعتبارا من الساعة 11 ليلة الخميس والغاية الساعة 11 ليلة الجمعة، وذلك في ظل استمرار تزايد حالات الإصابة بكورونا في المحافظتين، فيما ستستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة.

وأعلن مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة، الخميس، عن مضاعفة تشكيلات الأمن العام وإعادة توزيع القوات في كافة الأماكن والمرافق العامة والأسواق لضبط كافة المخالفات المرتبطة بتهديد السلامة العامة ومخالفة أوامر الدفاع، في ظل تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن.

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