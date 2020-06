الحظر الصحي في روسيا انتهى.. لكن الوباء لم ينته

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

فلاديسلاف إنوزيمتسيف* – (ذا موسكو تايمز) 10/6/2020

في الدول الاستبدادية، يتم اتخاذ كل خطوة حكومية لتحقيق مكاسب سياسية أو مالية للنخبة الحاكمة. وقصة إعادة الفتح المفاجئة لموسكو ورفع الحظر عنها لا تختلف.

بينما تسببت جائحة فيروس كورونا في تعطيل الاقتصاد العالمي، فإنها أثرت في روسيا أيضًا على الخطط التي تم إطلاقها في 15 كانون الثاني (يناير) لتحويل البلاد من ديمقراطية شبه انتخابية إلى ملَكية لبوتين.

بدأت السلطات الروسية أولى محاولاتها للحجر الصحي في وقت مبكر جدًا؛ حيث كان هناك عدد أقل من المصابين أو الذين يموتون في 28 آذار (مارس) مقارنة بالدول الأخرى التي فرضت نفس القيود. لكن الحجر الصحي في روسيا -الذي تجلى في أشكاله الأشد صرامة في موسكو- تم تصميمه بطريقة روسية خالصة؛ حيث اعتقدت السلطات أن الإجراءات الإدارية، وليس الاحتياطات الطبية، هي التي يمكن أن تتصدى للوباء.

في جميع البلدان الأخرى، أصبح ارتداء الأقنعة إلزاميًا خلال فترة “البقاء في المنزل”، في حين احتفظ الناس باستخدام حقهم في الخروج من وقت لآخر. ولكن، في موسكو كان من الضروري التقدم بطلب للحصول على تصريح لمغادرة المنزل، في حين أصبح ارتداء أقنعة الوجه إلزامياً فقط في 12 أيار (مايو).

ثم أعلن الرئيس فلاديمير بوتين إنهاء الحجر الصحي في جميع أنحاء البلاد، لكنّ الإعلان جاء في روسيا عندما كان العدد الفعلي للحالات الجديدة اليومية ما يزال مرتفعًا. وفي إيطاليا وألمانيا، لم يتم رفع الإغلاقات إلى أن انخفضت أعداد الحالات الجديدة.

كان من المستحيل أن يستمر الحجر الصحي في روسيا لأكثر من شهرين لأن الناس أصبحوا مُستنفَدين. وأعتقدُ أن السلطات الروسية ليس لديها بديل سوى تخفيف القيود على الرغم من الوضع الوبائي.

في حالة موسكو، كان هناك صراع مستمر بين حكومة المدينة -التي أرادت إبقاء القيود قائمة- والكرملين الذي أراد إعادة فتح المدينة قبل موكب “يوم النصر” في 24 حزيران (يونيو) والاستفتاء الدستوري المقرر إجراؤه في 1 تموز (يوليو).

تشير مؤشرات الصحة العامة إلى أن الوقت مبكر جدًا على رفع الحجر الصحي، ولكن الأسباب السياسية سادت، وسوف نرى ما سيحدث بعد ذلك. ويبدو أن إحصائيات فيروس كورونا لم تعد ذات صلة الآن. في الأسابيع الثلاثة الماضية، استقر عدد الحالات الجديدة على مستوى الدولة بين 8.500 و9.300. وكانت الدولة الوحيدة الأخرى التي أبلغت عن هذا المستوى من الاستقرار هي روسيا البيضاء، حيث يتم التقاط الأرقام ببساطة من اللامكان.

لذلك، يبدو أنه سيتم تجاهل مشكلة فيروس كورونا بدلاً من معالجتها في الأسابيع المقبلة. وعلاوة على ذلك، حتى لو افترضنا أن عدد الحالات في موسكو سينخفض قليلاً، فإن الوباء في المناطق الروسية الأخرى ما يزال في ارتفاع. وسوف يؤدي موقع موسكو المركزي في البنية التحتية للبلاد إلى تعريض العاصمة للخطر الحتمي؛ حيث تستأنف السكك الحديدية والنقل الجوي أعمالها ويسمح مرة أخرى باستئناف الرحلات الجوية الدولية.

بالنسبة لي، ما مِن شك في أن تأثير إعادة فتح موسكو سيكون كارثياً. فالروس يعتقدون أن نهاية الحجر الصحي لا تعني فقط إعادة فتح الأعمال ورفع القيود المفروضة على المشي والسفر، وإنما أيضًا إنهاء جميع الاحتياطات في حياتهم اليومية. ثمة قلة قليلة منهم يرتدون أقنعة الوجه، والكثير منهم لا يشعرون بقلق جدي من الوباء.

لكن فيروس كورونا لم يُهزم -لقد اعتاد الناس ونظام الرعاية الصحية عليه للتو فحسب. وأتوقع أن يستمر الوباء في روسيا لفترة طويلة، وسوف تصبح آثاره على السياسة والاقتصاد أقل درامية.

بالنسبة لموسكو، سوف يعني هذا أن اقتصاد المدينة سيظل راكداً لأن الشركات القائمة على الخدمات لن تكون قادرة على العمل بكامل طاقتها لأشهر عدة، وستصبح آثار الوباء أكثر وضوحًا عندما يقيّم رجال الأعمال خسائرهم وتضعف الصلة القوية بين العاصمة والمناطق.

لعل السؤال الأهم الآن ليس ما إذا كانت المدينة يمكن أن تجتاز الصيف من دون موجة جديدة من العدوى. يمكنني أن أقول إن ذلك يبدو محتملاً عندما يتوجه سكان موسكو إلى منازلهم وأكواخهم الريفية لقضاء العطلات في المناطق المجاورة، وعندما يكون هناك عدد أقل من السياح المحليين والدوليين.

ولكن، ما الذي سيحدث في أيلول (سبتمبر) عندما تستأنف الجامعات والمدارس أنشطتها؟

من الواضح أن اقتصاد أي مدينة حديثة لا يمكن أن يبدأ من جديد ما لم يُسمح للأولاد بالذهاب إلى رياض الأطفال والمدارس، وإلا فإن والديهم سيستطيعون العمل عن بعد فقط، الأمر الذي لم يثبت أنه شأن سهل في روسيا.

ثمة مثل روسي يقول إنك لا يمكن أن تستكمل التجديدات في منزلك، إنك توقفها فقط. ويمكنك قول الشيء نفسه عن جائحة فيروس كورونا -لقد أعلنا النصر، ولكن الأمر لم ينته بعد، وسوف نعرف الحقيقة فقط في مرحلة ما في المستقبل.

*أكاديمي روسي ومدير مركز أبحاث المجتمعات ما بعد الصناعية في موسكو، وهو مركز أبحاث غير ربحي. وهو أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد العالمي، كلية الإدارة العامة، جامعة لومونوسوف الحكومية في موسكو.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Russia’s Quarantine Is Over, But the Pandemic Isn’t