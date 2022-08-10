الحظ يعاند التايكواندو.. وأبو السعود إلى نهائي الجمباز في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

أيمن وجيه الخطيب -عاند الحظ لاعبي المنتخب الوطني للتايكواندو في اليوم الثاني، من منافسات دورة ألعاب التصامن الإسلامي الخامسة المقامة حاليا في مدينة قونية التركية، ما تسبب في خسائر لنجوم المنتخب في البطولة.

وخسرت يوم أمس جنى عبدالرحيم (وزن تحت 49 كغم) أمام نزيهة العسل (المغرب) وخسرت جوانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) أمام مريم فتناسي (قطر)، في حين فاز ورد أبو شقرة (وزن تحت 63 كغم)على جمال ليري (سورينام) وخسر أمام حاكان ليسبر (تركيا)، كما خسر عبدالله عياد (وزن تحت 68 كغم) أمام فرحات كفورات (تركيا)، وحاول كل من أبو شقرة وعياد التقدم بعد تقديمهما أداء قويا في النزالات.

ويستأنف لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للتايكواندو منافسات البطولة اليوم وهم: بيسان عبد ربه (وزن تحت 46 كغم) ولين الرواشدة (وزن تحت 62 كغم)، وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) وسارة أبو الحاج (وزن فوق 73 كغم) وعمر الحلو (وزن تحت 74 كغم) وزيد ياسين (وزن تحت 80 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم) وأنس درويش (وزن فوق 87 كغم).

وقال المدرب محمد العبادي لـ:” الغد”: “لم يحالفنا الحظ يوم أمس، وخاض لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني للتايكواندو نزالات قوية أمام لاعبين أقوياء عالميا، وأوقعت القرعة عمر أبو شقرة وعبد الله عياد مع أبطال أقوياء من تركيا، وقدما أداء مميزا أثناء النزال.

وأضاف: نتطلع إلى تحقيق ننائج في منافسات اليوم، وهدفنا هو مشاركة اللاعبين في مثل هذه البطولات لإكتساب مزيد من الخبرة، والتعرف على أساليب اللاعبين المنافسين، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، حيث من الممكن أن يلتقوا بلاعبي المنتخب الوطني في بطولات عالمية مقبلة، ونراهن على لاعبي المنتخب الوطني تحقيق نتائج كفهد عمار وراما أبو الرب ولين الرواشدة على تحقيق نتائج مميزة”.

الكراتيه يبدأ منافساته يوم 17 الحالي

تدخل الكراتيه الأردنية يومي 17 و18 الشهر الحالي منافسات النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في مدينة قونية التركية.

ويشارك المنتخب الوطني للرجال والسيدات بـ 7 لاعبين وهم: عبدالله حماد (وزن تحت 60 كغم) ورهف علي (وزن تحت 61 كغم) وهدى جبر (وزن تحت 68 كغم) وعبدالرحمن المصاطفة (وزن تحت 67 كغم) وحسن مصاروة (وزن تحت 75كغم) ومحمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم) وابراهيم شمعون (وزن فوق 84 كغم).

واستعدادا للدروة أقام المنتخب الوطني معسكرا تدريبيا في مصر تخلله لقاءات ودية مع عدد من المنتخبات العربية، كما شارك المنتخب الوطني في البطولة العربية الشهر الماضي وحصد 12 ميدالية منها 3 ذهبيات و8 فضيات وبرونزية واحدة وحل الأردن ثانيا في المجموع العام للميداليات خلف مصر والتي نالت 15 ميدالية من ضمنها 6 ذهبيات و5 فضيات و4 برونزيات. كما توج منتخب الرجال بالمركز الأول للقتال الجماعي وجاء المنتخب الوطني للسيدات في المركز الثاني القتال الجماعي.

ويتطلع المدير الفني للمنتخب الوطني للكراتيه، محمد إبراهيم، من خلال المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي إلى مواصلة إنجازات وتفوق المنتخب الوطني في البطولات والتأكيد على أهمية تحقيق إنجاز جديد في ظل وجود لاعبين ولاعبات مميزين.

العلم الأردني يرتفع في الافتتاح

ارتفع العلم الأردني في سماء مدينة قونية التركية، خلال حفل افتتاح النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، والتي تشهد مشاركة 4200 لاعب ولاعبة يمثلون 54 دولة ويتنافسون في 21 رياضة.

ويشارك الأردن بوفد يتكون من 11 رياضة وهي: ألعاب القوى والتايكواندو والرماية والجمباز والسباحة والمصارعة ورفع الأثقال والكراتيه وكرة السلة 3×3 والكيك بوكسينج والمبارزة.

وبدأ حفل الافتتاح عند الساعة الثامنة من مساء أول من أمس، بأناشيد إسلامية من المنشد العالمي ماهر الزين وأتبعه تلاوة عطرة من الذكر الحكيم.

وعند الساعة التاسعة مساءً وصل رئيس جمهورية تركيا، السيد رجب طيب أردوغان، إلى ملعب قونية أرينا لافتتاح الدورة ورافقه الرئيس الأذري إلهام علييف وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، وعدد من الشخصيات السياسية والرياضية التي تمثل الدول المشاركة.

وبعد ذلك بدأت البعثات الرياضية المشاركة في دورة قونية بالدخول إلى أرضية الملعب كما جرت العادة حيث رفع العلم الأردني كلا من بطل المنتخب الوطني للجمباز، أحمد أبو السعود، وبطلة المنتخب الوطني لألعاب القوى، عليا بشناق.

إلى ذلك وصلت بعثة منتخبي السباحة وكرة السلة 3X3 إلى مدينة قونية وذلك استعداداً للمشاركة في النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

ويمثل المنتخب الوطني للرجال لكرة السلة 3X3 المدرب هيثم طليب واللاعبين أحمد حسونة وخالد أبو عبود ونادر أحمد وغيث الفرج.

فيما يضم وفد المنتخب الوطني للسباحة كلا من: الدكتور علي النوايسة، مدرب المنتخب الوطني، إلى جانب السباحين عمرو الور ومحمد البدور وزياد السلعوس.

أبو سعود إلى النهائي

تأهل لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، إلى نهائي مسابقة حصان المقابض، في دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في قونية ٢٠٢١ وذلك بعد احتلاله المركز الأول في التصفية التأهيلية.وسيخوض النهائي اليوم الجمعة.