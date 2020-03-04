“الحفاظ” تتخذ إجراءات وقائية لحماية طلابها من كورونا

عمان- اتخذت أكاديمية الحفاظ سلسلة اجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا وذلك ضمن جهود وحرص الأكاديمية لحماية طلابها وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وتتضمن الإجراءات التي تقوم بها الأكاديمية منذ تأسيسها الحرص على نظافة مرافق الأكاديمية من خلال توفير العاملات المؤهلات وتخصيص عاملة لكل حمام بشكل دائم وتوفير مواد التعقيم اليومية والعمل على تعقيم كافة مرافق الأكاديمية بشكل متخصص اسبوعيا خلال أيام الجمعة والسبت.

كما تشمل الإجراءات الوقائية توفير ضاغطات المعقم الكحولي(عبوات الهايجين) في الممرات للحرص على تعقيم الطلاب والموظفين لأيديهم بشكل مستمر وتعقيم مشارب الماء بشكل مستمر واستخدام الفلاتر لتنقية المياه وتوفير كاسات الماء المستهلكة تستخدم لمرة واحدة.

كما تقوم الأكاديمية بعقد سلسلة محاضرات توعوية بطرق النظافة الشخصية وطرق تجنب نقل العدوى وتكثيف حملات التعقيم الأسبوعية بشكل أكبر اضافة الى المتابعة الحثيثة من قبل طبيبة الأكاديمية للحالات المرضية وايقاف نشاطات السباحة بشكل مؤقت للحد من فرص نقل العدوى.

كما قامت الأكاديمية بالتواصل مع أهالي الطلاب وتزويدهم بالإجراءات التي تقوم بها والحرص على ضرورة التعاون وتوجيه الطلبة للإلتزام بالتعليمات.

ويذكر أن أكاديمية الحفاظ تقدم أحدث التكنولوجيا التعليمية لخدمة أبنائها الطلبة وتمكنهم من مواكبة مستجدات العصر الحديثة بكل قدرة ومهارة.

وتعتمد “أكاديمية الحفاظ” نظام الدوام الكامل لجميع الطلاب الذي يتضمن: حل الواجبات تحت إشراف المعلمين، وأنشطة ترفيهية، ووجبتي إفطار وغداء/صحيتين تحت إشراف اختصاصيي تغذية.