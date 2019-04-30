“الحفاظ” تخرج الفوج الخامس من طلبة الثانوية العامة

عمان- خرجت أكاديمية الحفاظ الفوج الخامس من طالبات الثانوية العامة وذلك تحت رعاية العين د.نوال الفاعوري.

وحضر الحفل رئيس مجلس الإدارة ابراهيم حمودة والمدير العام د.صلاح دردس والهيئتان الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة.

وألقت العين د.نوال الفاعوري كلمة عبرت فيها عن سعادتها الكبيرة في تخريج الفوج الخامس من طالبات الثانوية العامة واللاتي يحملن الكثير من المسؤولية تجاه عقيدتنا وديننا ووطننا.

وتضمن الحفل البهيج العديد من الفعاليات المميزة والهادفة واوبريت بآداء طالبات القسم وفقرات استعراضية عديدة.

وكانت مفاجأة الحفل تكريم الطالبة ضحى عواد “بطلة تحدي القراءة العربي” ختمها القرآن الكريم.

وفي الختام كرم رئيس مجلس الإدارة و المدير العام الهيئات الإدارية والتدريسية والطالبات الخريجات متمنين لجميع طلبتنا العمل بجد للنهوض بالأمة والاعتزاز برسالة الحفاظ ليعيشوا حياة طيبة مستنيرين بكتاب الله عز وجل وسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم.

كما خرجت أكاديمية الحفاظ الفوج الخامس من طلبة الثانوية العامة و ذلك تحت رعاية ابراهيم حمودة رئيس مجلس الإدارة في أكاديمية الحفاظ.

وحضر الحفل المدير العام د.صلاح دردس ونائب المدير العام خالد السلايمة والهيئتان الإدارية والتدريسية وأولياء أمور الطلبة.

وألقى مدير قسم البنين محمد موسى كلمة عبر فيها عن سعادته الكبيرة في تخريج الفوج الخامس من طلاب الثانوية العامة والذين يحملون الكثير من المسؤولية تجاه عقيدتنا وديننا ووطننا.

وتضمن الحفل البهيج العديد من الفعاليات المميزة والهادفة

وكورال بآداء طلاب القسم وفقرات استعراضية عديدة.

وكانت مفاجأة الحفل الطالب عبيدة درس الفائز بجائزة منجو من الجامعة الأردنية للطب والهندسة وجائزة أنتل العالمية وقد قام بعرض مشروعه خلال الحفل والذي حصل على عدة جوائز محلية وعالمية أهلته للمشاركة في الولايات المتحدة.

وفي الختام كرم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام الهيئات الإدارية والتدريسية والطلاب الخريجين متمنين لهم العمل بجد للنهوض بالأمة والاعتزاز برسالة الحفاظ ليعيشوا حياة طيبة.