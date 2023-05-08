الحقوق السياسية والحريات المدنية في الشرق الأوسط: الاتجاهات منذ 2010

كميل جابلونسكي* – (معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى) 27/4/2023

أظهر التقرير الأخير الذي نشرته منظمة “فريدم هاوس” تراجعاً ثابتاً خلال العام الماضي ومنذ “الربيع العربي” في الحقوق السياسية والحريات المدنية، إلى جانب انخفاضات كبيرة في بعض البلدان وتحذيرات من انخفاضات إضافية في العام المقبل.

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في التقرير السنوي حول “الحرية في العالم” الذي أصدرته منظمة “فريدم هاوس” في 9 آذار (مارس)، سجلت دولة واحدة فقط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي العراق، درجات أعلى، ولو بشكل طفيف فقط، مما كانت عليه قبل عقد من الزمن في مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية. وبقيت الدرجات في العديد من البلدان الأخرى بلا تغيير تقريباً خلال تلك الفترة، بينما سجلت ثلاثة بلدان انخفاضاً كبيراً، وهي: تركيا (من 61 إلى 32)، ومصر (من 41 إلى 18)، وليبيا (من 43 إلى 10). (بإمكان البلدان أن تكسب ما يصل إلى 60 نقطة للحريات المدنية و40 نقطة للحقوق السياسية).

ونتيجةً لذلك، صُنّفت الغالبية العظمى من دول المنطقة وباستمرار على أنها “غير حرة”. وتتمتع إسرائيل فقط بتصنيف “بلد حر” في الوقت الحالي، في حين فقدت تونس هذا التصنيف في العام 2021 بعد أن احتفظت به بين العامين 2014 و2020. وعند إمعان النظر في البيانات، تتجلى معطيات معبّرة حول كيفية تطور هذه القضايا (أو عدم تطورها) في المنطقة مقارنةً بالعام السابق وبفترة “الربيع العربي” التي شهدتها المنطقة قبل عقد من الزمن.

تطورات العام 2022: ما الذي تغير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

سجلت ثلاث دول إقليمية انخفاضاً في درجاتها الإجمالية بين تقريرَي “فريدم هاوس” للعامين 2022 و2023، بينما شهدت خمسة بلدان ارتفاعاً بمقدار نقطة واحدة، ولم تشهد ثلاث عشرة دولة أي تغيير.

الانخفاض الأكبر: تونس. انخفضت الدرجة الإجمالية لتونس بمقدار 8 نقاط هذا العام (من 64 إلى 56)، وسجلت التراجع الأكبر بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويشمل هذا المنحى انخفاضاً بمقدار 6 نقاط في مؤشر الحقوق السياسية بسبب سلسلة التغييرات القانونية والدستورية التي أدخلها الرئيس قيس سعيّد، والتي أضعفت مرشحي المعارضة الذين يسعون إلى الفوز بمقاعد في الانتخابات النيابية التي أجريت في كانون الأول (ديسمبر) -وهي الأولى في البلاد منذ أن أقال سعيّد الهيئة التشريعية السابقة في 2021. كما انخفضت درجة الحريات المدنية في تونس بمقدار نقطتين بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير والصحافة، إضافة إلى مرسوم أضعف استقلالية القضاء.

قمع الحريات المدنية في إيران: لم تتغير درجة إيران على مؤشر الحقوق السياسية هذا العام، في حين انخفضت درجتها في الحريات المدنية بمقدار نقطتين نظراً لحملة القمع العنيفة التي شنها النظام ضد حركة الاحتجاجات الوطنية التي بدأت في أيلول (سبتمبر) الماضي وانتشرت في جميع أنحاء البلاد. ووفقاً لتقديرات “فريدوم هاوس”، قتل النظام ما يقرب من 500 متظاهر واعتقل حوالي 14.000 آخرين بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر). وأدت هذه الأعمال وغيرها إلى انخفاض درجات إيران الإجمالية من 16 إلى 14 نقطة.

تعزيز التضامن السياسي في الضفة الغربية: انخفضت الدرجة الإجمالية للضفة الغربية من 23 إلى 22 نقطة بسبب تراجع تصنيفها في مؤشر الحقوق السياسية بعد أن سعى رئيس “السلطة الفلسطينية” محمود عباس إلى إحكام سيطرته على القضاء، حيث أصدر في تشرين الأول (أكتوبر) مرسوماً رئاسياً بإنشاء مجلس أعلى جديد للقضاء برئاسته، كما سمح له المرسوم بتعيين أعضاء الهيئة.

ارتفاع طفيف في بلدان مختلفة: على الرغم من الاضطرابات المستمرة على الصعيد الوطني في لبنان، ارتفعت درجته على مؤشر الحقوق السياسية بمقدار نقطة واحدة لأن المرشحين المستقلين المرتبطين بالحراك الاحتجاجي للعام 2019 فازوا بثلاثة عشر مقعداً في الانتخابات النيابية التي أجريت العام الماضي، مما شكل تحدياً للأحزاب الراسخة في البلاد. كما شهدت أربعة بلدان أخرى ارتفاعاً بمقدار نقطة واحدة في مؤشر الحريات المدنية، وهي المملكة العربية السعودية، وذلك نتيجة التخفيف من صرامة القوانين المتعلقة بنظام ولاية الرجل وإزالة بعض الحواجز القانونية أمام دخول المرأة إلى سوق العمل؛ وليبيا، التي عملت على تحسين التدابير المتعلقة بحرية التعبير والمعتقد في البلاد؛ والإمارات العربية المتحدة، نتيجة تحسين إجراءاتها المتعلقة بالحقوق النقابية والتنظيمية؛ وإسرائيل، لتجنبها تكرار أعمال العنف الواسعة النطاق التي نشبت بين الشرطة والمدنيين التي حدثت في العام 2021 بعد إخلاء الفلسطينيين في القدس الشرقية. ومع ذلك، حذر تقرير “فريدم هاوس” بشكل خاص من أن الحكومة الإسرائيلية التي تشكلت في كانون الأول (ديسمبر) قد تقوض استقلالية القضاء في البلاد والعناصر الجوهرية لديمقراطيتها، مما قد يؤدي إلى انخفاض درجاتها في المستقبل.

الاتجاهات منذ العام 2010

بالعودة إلى تقارير “فريدم هاوس” الصادرة خلال العقد الماضي، تتضح اتجاهات رئيسية أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اختفاء “عثرة” الربيع العربي: عندما بدأت حركات “الربيع العربي” تبصر النور في بلدان مختلفة في أواخر العام 2010، كان متوسط درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في المنطقة 32 نقطة، وبلغ هذا المتوسط ذروته عند 34 نقطة في العام 2012. وبعد ذلك، أخذ ينخفض بشكل مستمر ليصل إلى أدنى مستوياته عند 26 نقطة بين العامين 2021 و2022 -وهو مسار يعكس الإصلاحات المؤقتة والمحدودة التي تم إقرارها في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويعود الانخفاض المطرد في الدرجات بعد العام 2012 إلى حملات القمع الاستبدادية ضد المتظاهرين وشخصيات المعارضة.

على وجه التحديد، شهدت دول شمال أفريقيا التي حصلت فيها ثورات شعبية -مصر وليبيا وتونس- ارتفاعاً كبيراً -وإنما مؤقت- خلال العامين 2011 و2012. واستمرت الدرجة الإجمالية على مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية في تونس بالارتفاع حتى بلغت ذروتها عند 79 نقطة في العام 2015، لكنها انخفضت بعد ذلك بمقدار نقطة واحدة في العام 2016 و8 نقاط في العام 2017 بسبب تأجيل الانتخابات، وزيادة النفوذ السياسي للأفراد غير المنتخبين، والقيود المفروضة على شخصيات المعارضة، وهي مشاكل أنذرت بالتراجع الذي شهدته البلاد مؤخراً وبانخفاض الدرجات في عهد الرئيس سعيّد. وبالمثل بلغت درجات مصر وليبيا ذروتها في العام 2012، لكنها انخفضت منذ ذلك الحين بمقدار 23 و33 نقطة على التوالي. وأصبحت الدرجة الحالية لمصر أقل مما كانت عليه قبل “الربيع العربي”، في حين أن درجة ليبيا بقيت هي نفسها عملياً. كما لوحظت انخفاضات مستمرة في البحرين (18 نقطة منذ العام 2010) واليمن (20 نقطة).

أكبر تراجع للحرية: تركيا واليمن والبحرين. شهدت تركيا الانخفاض الأكبر في الدرجة الإجمالية (31 نقطة) بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين 2010 و2022. وحدث انخفاضها السنوي الأكبر (15 نقطة) في العام 2016 بعد رد الرئيس رجب طيب أردوغان على محاولة الانقلاب. وأشارت “فريدم هاوس”، إلى فرض أردوغان حملة قمع شديدة على الإعلام في ذلك العام؛ حيث اعتقل وأقال أكثر من 150 ألف موظف في القطاع العام للاشتباه بتورطهم في الانقلاب. ثم انخفضت درجة تركيا بمقدار 6 نقاط أخرى في العام 2017 مع مواصلة الحكومة حملتها القمعية، مما أدى إلى تراجع البلاد إلى تصنيف “غير حر” الذي تحافظ عليه منذ ذلك الحين.

وفي المرتبة الثانية بعد تركيا، سجل كل من اليمن والبحرين ثاني أكبر الانخفاضات. فقد انخفضت درجة اليمن بمقدار 20 نقطة بين العامين 2010 و2022 بسبب الحرب الأهلية المستمرة، بينما انخفضت درجة البحرين بمقدار 18 نقطة بسبب الحملة التي شنتها الحكومة على المتظاهرين السياسيين.

سورية تحافظ على اختلافها: وفقاً لتصنيفات “فريدم هاوس”، لم يصل أي من البلدان المذكورة أعلاه إلى المستوى المتدني الذي سجلته سورية. فمنذ العام 2010، صُنفت دمشق باستمرار من بين الأسوأ في الحريات، ليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب، بل في العالم كله. لكن درجاتها المنخفضة ليست مفاجئة نظراً إلى التعامل مع المعارضة، بما في ذلك المزاعم باستخدام أسلحة كيميائية ضد المدنيين.

التطلع إلى المستقبل

من شبه المؤكد أن تسجل درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في تونس انخفاضاً إضافياً في التقرير المقبل لـ”فريدم هاوس” مع استمرار النظام في ترسيخ سلطته هذا العام. وتم شن حملة اعتقالات مسيّسة للغاية استهدفت منتقدي الحكومة، بمن فيهم شخصيات سياسية معارضة حالية وسابقة، وقضاة، ومحامون، وصحفيون. ويُفترض أيضاً أن تكون “فريدم هاوس” قد أخذت علماً بالتصريحات التحريضية ضد الهجرة من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي أثارت أعمال عنف واعتقالات عشوائية ضد السكان المهاجرين في البلاد.

كما أشرنا سابقاً، من الممكن أن تنخفض درجات الحقوق السياسية والحريات المدنية في إسرائيل في العام المقبل أيضاً. فخلال الأشهر القليلة الماضية، سعت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تشريع إصلاحات قضائية اعتُبرت على نطاق واسع بأنه تركز السلطة بيد السلطة التنفيذية، مما أدى إلى إطلاق احتجاجات حاشدة في الشوارع وإقالة وزير الدفاع يوآف غالانت (تم التراجع عن ذلك في وقت لاحق) بعد أن أعرب عن معارضته ودعا إلى وقف الإصلاحات. وثمة عامل آخر قد يؤثر في درجة إسرائيل وهو قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير حظر رفع الأعلام الفلسطينية في العلن.

من المثير للاهتمام ملاحظة أن درجات إيران ستبقى على الأرجح ثابتة أو تنخفض بمقدار ضئيل فقط في تقرير العام المقبل بغض النظر عن أداء النظام في العام 2023، وذلك لأن معظم مقاييس “فريدم هاوس” لا يمكن أن تنخفض إلى ما دون الصفر وفقاً لنظام تصنيف المنظمة، وقد سبق أن وصلت إيران بالفعل إلى هذا الرقم في فئات عدة، على سبيل المثال، حقوق الناس في تنظيم الأحزاب السياسية). وبالتالي، فإن درجتها الإجمالية على مؤشر الحقوق السياسية والحريات المدنية قد تبقى من دون تغيير أو تنخفض قليلاً في العام المقبل، على الرغم من القمع المستمر للاحتجاجات. وهذا بالطبع لا يعني أن وضعها الداخلي ظل ثابتاً.

*كميل جابلونسكي: مساعدة باحثة في “برنامج راينهارد للاستخبارات ومكافحة الإرهاب” التابع لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.