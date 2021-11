الحقيقة القاسية التي يجب أن يقولها بايدن للإسرائيليين الآن عن مستقبلهم

ترجمة: علاء الدين أبو زينة

دانيال سوكاتش* – (تقرير واشنطن حول شؤون الشرق الأوسط) 8/11/2021

قبل لحظات من اغتياله في تل أبيب قبل 26 عامًا، ألقى رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحق رابين، خطابًا أمام ما يقرب من مائة ألف إسرائيلي، وأصر فيه على أن السلام مع الفلسطينيين هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا بالنسبة لإسرائيل، وأن الإسرائيليين مستعدون لذلك.

وسوف تكون هذه هي كلماته الأخيرة. ومنذ ذلك الحين لم ينطق أي رئيس دولة إسرائيلي بمثل كلمات الأمل والوعد هذه للإسرائيليين -ولا للأميركيين.

الآن، يقوم الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكلاهما في عامهما الأول في المنصب، بتحديد شكل هذه الحقبة الجديدة من العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وإذا كانت زيارة بينيت الأولى لواشنطن وخطابه الأخير في الأمم المتحدة ليقدما أي مؤشر، فإنه سيحاول تقليل وتفادي أي ضغط من أجل حل الصراع المركزي الإسرائيلي: في كل من واشنطن ونيويورك، تجنب بينيت حتى مجرد ذكر الفلسطينيين في أحاديثه، ناهيك عن عرض خطة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وليس هذا مفاجئاً في الحقيقة. فبينيت معارض معلَن لحل الدولتين، وهو يترأس حكومة صعبة المراس من غير المرجح أن تدعم تلك الأجندة. لكن بايدن دعم حل الدولتين طوال حياته المهنية. وإذا كان الرئيس بايدن يريد حقًا إنقاذ حل الدولتين المهدد بالانقراض والذي تدعمه الولايات المتحدة، فعليه أن يتحدث مباشرة إلى الشعب الإسرائيلي.

وبالنظر إلى مواقف بايدن التي اعتنقها منذ وقت طويل بشأن هذه القضية، إليكم الخطاب الذي يمكن أن يلقيه:

“يجب أن يكون الأصدقاء صادقين مع بعضهم بعضا، على الرغم من أنه قد يكون من الصعب على المرء سماع الحقيقة. ولهذا السبب يجب أن أتحدث اليوم إليكم مباشرة.

“أيها الإخوة، منذ رحلتي الأولى (إلى إسرائيل) في العام 1975، تعلمون أنني كنت مؤيدًا كبيرًا لدولة إسرائيل كما هو الحال في واشنطن العاصمة. وفي مجلس الشيوخ، وصفتُ مساعدتنا لإسرائيل بأنها “أفضل استثمار بقيمة 3 مليارات دولار نقوم به على الإطلاق”، وعندما كنتُ نائب الرئيس كنت فخوراً بالمساعدة في أن يأخذ بلدكم أكبر حزمة مساعدات عسكرية في تاريخ الولايات المتحدة.

“لقد استنشقت شخصيًا دخان سجائر غولدا مئير مباشرة. والتزامي بأمن إسرائيل لا يتزعزع. وهدفي هو أن أفعل كل ما في وسعي للمساعدة على تحقيق مستقبل؛ حيث يمكن لكل إسرائيلي وكل فلسطيني أن يعيش حياته ويربي أسرته في سلام وكرامة إنسانية.

“أيها الأصدقاء، الأمر بسيط: أنتم، أيها الشعب الإسرائيلي، لديكم خيار يتعين عليك اتخاذه. يمكنكم إما أن تختاروا أن تكونوا جزءًا من مجتمع الدول الديمقراطية، مع كل الامتيازات والحماية التي يوفرها ذلك، أو يمكنكم اختيار الاحتفاظ بمشروعكم الاستيطاني في الضفة الغربية. وقد حان الوقت لتقرر أيهما أكثر أهمية بالنسبة لكم. وليس مشروع الاستيطان هو العائق الوحيد أمام السلام، لكنه عقبة يمكنكم فعل شيء حيالها الآن.

على مدى السنوات الـ54 الماضية، احتل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية، واضعاً مصير ومستقبل ملايين الفلسطينيين تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت نفسه، بنت الحكومة الإسرائيلية بلدات جديدة وقامت بإسكان أكثر من 400 ألف مواطن يهودي إسرائيلي في المنطقة نفسها، بينما يعيش في القدس الشرقية أكثر من 200 ألف يهودي إسرائيلي في أحياء جديدة بنيت منذ العام 1967.

“أعرف أن الكثيرين منكم يتفقون، على عكس تصرفات حكومتكم، مع كل إدارة أميركية تقريبًا، ديمقراطية كانت أم جمهورية، والتي لطالما اعتبرت مستوطنات الضفة الغربية خاطئة وغير شرعية، وعقبة أمام السلام تقوض إمكانية التوصل إلى حل على أساس الدولتين. كما أن معظم العالم يعد هذه المستوطنات غير قانونية.

“بحق الجحيم، مباشرة بعد حرب الأيام الستة، حتى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية قال إن المستوطنات تنتهك اتفاقية جنيف!

“ولكن، على الرغم من هذا كله، تصر حكومتكم على أن هذه المستوطنات ليست سوى جزء من إسرائيل، مثل تل أبيب أو حيفا. وفي أي وقت يقول أحد خلاف ذلك، تتهمه الحكومة الإسرائيلية بأنه معاد لإسرائيل -بل وحتى معاد للسامية.

“انظروا إلى ما حدث عندما حاول الاتحاد الأوروبي -أكبر شريك تجاري لكم!- ببساطة وسم المنتجات المصنوعة في المستوطنات بأنها “صنعت في المستوطنات الإسرائيلية” بدلاً من “صنعت في إسرائيل” في أسواق الاتحاد الأوروبي. عندئذ اتهمهم المسؤولون الإسرائيليون مباشرة بمعاداة السامية.

“ويحدث الشيء نفسه الآن لشركة “بِن أند جيري” لأنهم قالوا إنهم سيتوقفون عن بيع مثلجاتهم في المستوطنات -وليس في إسرائيل، فقط في المستوطنات. لقد واجهوا اتهامات بمعاداة السامية -وحتى بالإرهاب!

“أيها الأصدقاء، إن هذا سخيف فقط. يعتقد الكثير من الناس، في كل من إسرائيل وحول العالم، أن المستوطنات تشكل عقبة في طريق السلام. وهو السبب في أن المتشددين يبذلون قصارى جهدهم لوصم أي شخص يقول ذلك بأنه معاد لإسرائيل أو معاد للسامية. إنهم يريدون صرف انتباهنا عن المشكلة الحقيقية -حقيقة أن المستوطنات كارثية على الفلسطينيين، وسامّة للديمقراطية الإسرائيلية، وقاتلة لحل الدولتين- عن طريق مهاجمة الرسول.

“لدينا قول مأثور هنا: لا يسمح الأصدقاء لأصدقائهم بقيادة السيارة وهم في حالة سكر. وهذا ما تبدو عليه سياسة الاستيطان الإسرائيلية: القيادة السياسية في حالة سكر. أنتم تتجهون إلى حافة جُرف.

“إن معظم الأميركيين يدعمونكم. لكنهم يريدون أيضًا من حكومتكم أن تفعل الشيء الصحيح؛ أن تفعل ما يمكنها فعله لحل النزاع. وتظهر استطلاعات الرأي أن الديمقراطيين يرغبون بشكل متزايد في انتقاد سياسات الحكومة الإسرائيلية ويريدون من أميركا أن تلعب دورًا أكثر نزاهة. وهي تظهر أيضاً أن المسيحيين الإنجيليين الشباب أصبحوا أقل دعمًا لإسرائيل من شيوخهم.

“وهي تُظهر أن معظم اليهود الأميركيين لا يوافقون على سياسات الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. تباً، لقد أظهرت الاستطلاعات أن ربع اليهود الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل دولة فصل عنصري!

“يسمع الأميركيون ما يقوله قادتكم عن الفلسطينيين والمستوطنات وحل الدولتين، ويلاحظون أن هؤلاء القادة يمكن أن يشبهوا إلى حد كبير القوميين العرقيين والتفوقيين هنا في أميركا. وهذا يجعل الناس مضطربين وقلقين. لقد تعلمنا بعض الدروس الصعبة خلال السنوات القليلة الماضية إزاء أخذ هؤلاء الناس على محمل الجد -سواء كانوا أميركيين، أو إسرائيليين، أو أي شيء آخر.

“اليوم، إسرائيل محمية بقوة الولايات المتحدة الأميركية. ونحن نساعد على ضمان سلامتكم وندافع عنكم في المجتمع الدولي، حتى عندما لا نتفق مع إجراءات حكومتكم. كما أن إسرائيل هي أيضًا “دولة مرتبطة” بالاتحاد الأوروبي. وأنتم تجنون الفوائد التي تأتي من كونكم جزءًا من ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

“أريد أن أرى كل هذا يستمر. أريد أن أرى كل الإسرائيليين وهم يزدهرون في ديمقراطية مزدهرة، في سلام مع الفلسطينيين، ومقبولين من جيرانكم، ومحترمين من قبل العالم.

“ولكن، لا أحد منا نحن الذين في السلطة الآن في الولايات المتحدة أو أوروبا يمكنه أن يضمن استمرار ذلك إذا واصلتم اختيار مشروع الاستيطان.

“هذه هي الخلاصة: إنها أما المستوطنات أو أن تكونوا جزءًا من مجتمع الدول الديمقراطية في العالم. والأهم من ذلك، إنها أما المستوطنات أو المستقبل السلمي والعادل والآمن الذي نريد جميعًا رؤيته للأجيال المقبلة من الإسرائيليين والفلسطينيين.

“عليكم أن تقرروا أيهما أكثر أهمية بالنسبة لكم. وأنا آمل بالتأكيد بأن تختاروا بحكمة”.

*Daniel Sokatch: الرئيس التنفيذي لصندوق إسرائيل الجديد، ومؤلف كتاب “هل يمكن أن نتحدث عن إسرائيل؟”.

*نشر هذا المقال تحت عنوان: The Harsh Truth Biden Needs to Tell ¬Israelis Now About Their Future