“الحقيقة” لكوري إيدا يفتتح “فينيسيا السينمائي”

عمان- الغد – يفتتح الفيلم الجديد للمخرج الياباني هيروكازو كوري إيدا “برافدا” مهرجان البندقية السينمائي الدولي في دورته الـ76.

وأعلن المكتب الصحفي لمهرجان البندقة، الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي دولي، أن فيلم “الحقيقة” للمخرج كوري إيدا سيدخل أيضا قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز المهرجان ضمن أفلام المسابقة الرئيسية. وستنعقد الدورة الـ76 لمهرجان البندقية هذا العام في الفترة من 28 آب (أغسطس) إلى 7 أيلول (سبتمبر). ويعد المخرج هيروكازو كوري إيدا من مشاهير المخرجين بأفلامه الواقعية “الصادمة” أحيانا لقربها من الحقيقة بشدة؛ حيث فاز فيلم “لصوص المتجر” من تأليفه وإخراجه بالسعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائي العام الماضي وله العديد من الأفلام، التي لاقت نجاحا جماهيرا كـ: Ghostly Light وNo One Will Know وThird Murder. ويتحدث فيلم “الحقيقة”، الذي تلعب فيه الممثلتان الشهيرتان دوري البطولة كاترين دينوف وجولييت بينوش، عن نجمة سينمائية فرنسية مشهورة محاطة باهتمام ومحبة الجمهور، تنشر مذكراتها. وتتصاعد الأحداث في الفيلم بعد زيارة ابنتها لها قادمة من نيويورك إلى باريس، لتبدأ الصراعات العائلية بتفاصيلها اليومية. كما يشارك الممثل الأميركي إيثان هوك في بطولة الفيلم.

وقال المخرج كوري إيدا: “تلقيت نبأ عرض فيلمي في افتتاح مهرجان البندقية بكل سرور. إنه شرف كبير لي… “الحقيقة”، مكرس لقصة عائلية صغيرة، تتكشف أحداثها داخل منزل واحد. حاولت تجسيد شخصيات حية بمرحها وفخرها وكذبها وفرحها وحزنها أيضا، وصولا إلى مواقف التصالح مع الذات ومع الآخر”.

ومن جهة أخرى، يشارك فيلمان عربيان في أسبوع النقاد الذي يعقد على هامش المهرجان، الأول هو الفيلم اللبناني “جدار الصوت” للمخرج أحمد غصين، الى جانب فيلم “سيدة البحر”.

وتدور أحداث فيلم “سيدة البحر”، حول قصة حياة فتاة يافعة، والتي تنشأ في قرية فقيرة تعيش على صيد السمك وتحكمها تقاليد مظلمة تتمثل في منح الإناث من أطفال القرية لحوريات البحر المتوحشة التي تعيش في المياه المجاورة، وحينما يحين الدور على حياة لتهب نفسها لتلك المخلوقات، ترفض حياة هذا الواقع المخيف وتقرر أن تتبع دربها والبحث عن ضالتها المنشودة، يسلط فيلم “سيدة البحر”، الضوء على قوة السينما في معالجة قضايا مهمة مثل الحرية والانتماء ودور المرأة؛ حيث يطرح رؤى عميقة تسبر أغوار الثقافة المعاصرة.

يعد فيلم “سيدة البحر”، الذي تم تصوير أحداثه في سلطنة عمان، أول فيلم للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، يقوم ببطولة الفيلم كل من الممثلة بسمية حجار، أشرف برهوم، يعقوب الفرحان، فاطمة الطائي، تم إنتاجه من قبل فيلم سلوشنز، الخيال للأفلام، المركز العراقي للفيلم المستقل وشركة “إيمج نيشن أبو ظبي” وهي تمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات الفنية عالية الجودة بالتعاون مع المواهب المحلية والخبرات الدولية.

ويعد مهرجان فينسيا السينمائي الدولي من أعرق منصات الاحتفال السينمائية وأكثرها تميزاً. وعادة ما توصف البندقية بأنها وجهة لاستشراف مستقبل الأفلام الحائزة على الجوائز.