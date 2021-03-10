الحكمات يرفضن إدارة مباراة

عمان – الغد – رفض طاقم الحكمات الاتحادي، إدارة مباراة فريقي منتخب المستقبل وعمان اف سي الودية التي جرت أول من أمس على ملعب البولو، وذلك بسبب عدم حضور سيارة الدفاع المدني المفترض تواجدها في المباريات.

وحضرت الحكمات إلى الملعب، استعدادا لادارة المباراة، وانتظرن لبعض الوقت على أمل حضور سيارة الدفاع المدني، دون أن يحصل ذلك، ما دفعهن للاعتذار عن عدم إدارة المباراة، وبالتالي مغادرة الملعب.

الفريقان اضطرا لاختيار حكام من المتواجدين في الملعب، لإدارة المباراة الودية. -(أخبار النجوم)