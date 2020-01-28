الحكمان الزيات وعواد يديران 4 مباريات في آسيا لكرة اليد

عمان- أدار الحكمان الأردنيان أكرم الزيات وياسر عواد، أربع مباريات في بطولة آسيا لكرة اليد المؤهلة لكأس العالم التي اختتمت في الكويت أمس الاثنين بتنسيب من الاتحاد الآسيوي لكرة اليد.

وأشار رئيس الاتحاد الدكتور تيسير المنسي في تصريح لــ (بترا ) الى أن نجاح الزيات وعواد في إدارة أربع مباريات مهمة في هذه البطولة، يعكس التطور الذي طرأ على التحكيم الأردني، والثقة الآسيوية به.

ولفت الى أن الأردني نصر سالم، شارك أيضا في فعاليات البطولة الآسيوية لكرة اليد من خلال دوره كمراقب لعدد من المباريات، وبناء على تنسيب الإتحاد الآسيوي للعبة.

وكان منتخب قطر ظفر بالبطولة بعد فوزه في النهائي على المنتخب الكوري الجنوبي.-(بترا)