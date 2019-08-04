الحكمان الزيات وعواد يشاركان بإدارة بطولة العالم لكرة اليد

عمان- الغد- يشارك طاقم الحكام الدولي لكرة اليد والمكون من أكرم الزيات وياسر عواد في بطولة العالم تحت 21 عاما، التي تقام في مقدونيا، وذلك بعد المستويات الطيبة والراقية التي ظهر بها طاقم الحكام في إدارة البطولات القوية، وخصوصا التي جرت مؤخرا.

ويعد طاقم الحكام الزيات وعواد الأفضل على الساحة الآسيوية في الفترة الحالية، وقد شارك في أغلب البطولات التي أقيمت بإشراف الاتحاد الآسيوي، مثلما أدار العديد من الدوريات العربية، في الوقت الذي أشاد فيه رئيس الاتحاد د. تيسير المنسي بتواجد طاقم الحكام في المحفل العالمي مع نخبة الحكام في العالم، موضحا أن الاتحاد يولي عناية خاصة بالجانب التحكيمي من خلال إقامة الدورات الخاصة به، ودورات التأهيل، مثلما أكد مضي الاتحاد قدما في هذا الاتجاه وتكثيف الدورات لمنح الحكام المزيد من فرص التأهيل والتطوير.

ومن ناحية أخرى، وجه مجلس إدارة الاتحاد الدعوة الى أعضاء الهيئة العامة لحضور الاجتماع السنوي العادي الذي يعقد عند الساعة 11 من صباح يوم السبت 18 آب (اغسطس) الحالي، وذلك لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة السابق، والمصادقة على التقرير الإداري للاتحاد، والمصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد للعام 2018، وأي أمور أخرى تتعلق بالاتحاد وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها.