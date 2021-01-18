الحكمان الطراونة وفوزي يشاركان في تحكيم مباريات النافذة الآسيوية

عمان – الغد – قرر الاتحاد الآسيوي لكرة السلة تكليف الحكمين الدوليين محمد الطراونة ومحمد فوزي للمشاركة في تحكيم النافذة الثالثة من تصفيات كأس آسيا 2021 بما تميز به الحكمين بمستوى عالي في أدائهم لإدارة المباريات والتعاون مع زملائهم لإنجاح مباريات النافذة الثانية.

حيث سيشارك الطراونة في تحكيم مباريات المجموعتين D و F التي ستقام في العاصمة البحرينية المنامه، فيما سيشارك محمد فوزي في مباريات المجموعتين A و C والتي ستقام في الفلبين خلال الفترة من 15 الى 24 شباط (فبراير) 2021.

يذكر أن الطراونة وفوزي قد شاركا في مباريات النافذة الثانية والتي أقيمت بشهر تشرين ثاني من العام الماضي.

متمنيين لهم التوفيق والنجاح.