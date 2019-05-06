“الحكمة” ترعى هاكاثون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

عمان- قدمت “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”؛ مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات وسريعة النمو، رعايتها الذهبية لهاكاثون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT”Grand Hack” الذي أقيم خلال الفترة بين 3 و5 أيار (مايو) الحالي في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

ويعد هذا الحدث فعالية طبية سنوية رائدة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT مخصصة لتعزيز ونقل وتعليم الريادة في مجال الرعاية الصحية والاستراتيجيات الرقمية لتوسيع نطاق الطب كوسيلة لحل المشاكل الصحية في جميع أنحاء العالم. وشهد الحدث، الذي يعد أكبر هاكاثون للرعاية الصحية في الولايات المتحدة الأميركية لهذا العام، حضور أكثر من 500 مشارك ومرشد وراعٍ من 25 ولاية أميركية و29 دولة، وذلك بمقر “Media Lab” في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT.

وكراعٍ استراتيجي، دعمت “الحكمة” وذراعها الاستثمارية “حكمة فينتشرز” موضوع “الطب الشخصي” في هاكاثون (Grand Hack)، والذي يركز على حل التحديات في تحسين الطب الوقائي، والقدرة على تحمل تكاليف العلاج والجرعات الخاصة بالطب الشخصي. وتواجد في مكان انعقاد الحدث ممثلون عن “الحكمة” للتحدث مع الحضور المهتمين باستكشاف الفرص للانضمام إلى “الحكمة” في مهمتها المتمثلة بتوفير صحة أفضل في متناول اليد لملايين الأفراد من خلال الأدوية عالية الجودة وحلول الرعاية الصحية.

وقال حمزة عبد الهادي، من فريق “حكمة فينتشرز”: “يسر “الحكمة” دعم هاكاثون معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا “Grand Hack” بوصفها شركة مختصة في استخدام الرؤى والخبرات لتحويل العلوم المتطورة إلى حلول للرعاية الصحية تعمل على تحسين حياة الأفراد. وقد شكّل هذا الحدث فرصة ممتازة للتواصل مع المبتكرين ذوي الأفكار المتماثلة في نطاق الرعاية الصحية الذين يشتركون جميعاً في الحماس والتفاني نفسه للمساعدة على حل تحديات الرعاية الصحية الحالية”.