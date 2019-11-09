“الحكمة” تستمر في أدائها القوي

عمان -كشفت شركة “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات (الرمز في سوق لندن المالي:HIK وفي سوق ناسداك دبي:HIK وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: HKMPY)، عن آخر مستجدات أدائها التجاري الحالي.

قال سيجي أولافسون، الرئيس التنفيذي لـ “الحكمة”: “سعيد للغاية بتكرار توقعاتنا المالية على مستوى المجموعة للعام 2019 بأكمله. فبينما نستمر في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية، تشهد قطاعات أعمالنا الثلاثة نموا عضويا وربحية جيدة بما يتماشى مع توقعاتنا، ويدعمنا في ذلك محفظة منتجاتنا الواسعة، وقدراتنا التجارية القوية، وإجراءاتنا الصارمة فيما يتعلق بخفض التكاليف. حاليا، نعمل على إطلاق منتجات جديدة بنجاح، كما نضخ استثمارات استراتيجية في مجالات البحث والتطوير وبناء الشراكات، بهدف دعم النمو المستدام وطويل الأمد”.

ويستمر قطاع أدوية المحاقين العالمي بتحقيق أداء جيد. ففي الولايات المتحدة الأميركية، هناك طلب جيد على محفظة “الحكمة” القوية، بما يشمل منتجاتها حديثة الإطلاق، الأمر الذي ساهم في تعويض المنافسة القوية على بعض المنتجات وسد التراجع التدريجي في العائدات الناتج عن نقص توفر أدوية تسكين الآلام، كما هو متوقع. وفي أسواق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تؤدي منتجات “الحكمة” أداءً جيداً كذلك، وسط توقعات ثابتة بأن تتراوح عائدات قطاع أدوية المحاقين العالمية ما بين 870 مليون دولار أميركي و900 مليون دولار أميركي للعام 2019 كاملاً، في حين من المتوقع لهامش التشغيل الأساسي أن يتراوح ما بين 36 % و38%.

يأتي ذلك فيما يحقق قطاع الأدوية الجنيسة نمواً جيداً في العائدات خلال العام 2019 مع تحسن قوي في الربحية. وهذا يعكس الطلب القوي على محفظة منتجات “الحكمة” المتنوعة، ويشير إلى أهمية استمرار تحسين الأداء التشغيلي والتركيز على خفض التكلفة. ومن المتوقع أن يحقق هذا القطاع أعلى النتائج ضمن نطاق التوقعات المالي للعام كاملاً، إذ ستتراوح عائداته ما بين 690 مليون دولار أميركي و720 مليون دولار أميركي، مع توقعات ببلوغ هامش التشغيل الأساسي ما بين 16 % و18 %.