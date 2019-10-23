“الحكمة” تطلق حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي

عمان- الغد- أطلقت شركة “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”؛ مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، حملتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي.

وغطت الحملة مواقع الشركة حول العالم في كل من الأردن، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والسودان، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة.

محليا، جاءت الحملة بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) في متحف الأطفال- الأردن، وحدائق الملك الحسين في عمّان. وكجزء من الحملة، قدمت “الحكمة” رعايتها لحملة التوعية الوطنية بسرطان الثدي 2019 التي ينظمها البرنامج الأردني لسرطان الثدي -بإدارة ودعم كل من مؤسسة ومركز الحسين للسرطان ووزارة الصحة.

وإلى جانب ذلك، أقامت الشركة العديد من النشاطات الداخلية لدعم هذا الهدف، وتسليط الضوء على أهمية الفحص المبكر، خاصة بين النساء اللواتي تبلغ أعمارهن 40 عاماً فأكثر، وتشجيع اتباع نمط حياة صحي والحصول على تغذية سليمة ومتوازنة. وتضمنت هذه الأنشطة جلسة يوغا لموظفات “الحكمة”، بالإضافة إلى ورشة عمل حول سرطان الثدي والتغذية، والتي تناولت العديد من المواضيع والنقاشات ذات الصلة بإدارة أخصائية تغذية وطبيبة وناجية من المرض، واختتمت بوجبة صحية استمتعت بها جميع المشاركات، إلى جانب فعالية قيادة الدراجات الهوائية 6-8 كم، والتي نظمت بالتعاون مع (Cycling Jordan).

وفي المملكة العربية السعودية، انضم فريق عمل “الحكمة” إلى فعالية ركوب الدراجات الهوائية، كما حظيت الموظفات بفرصة إجراء فحص مجاني. أما في السودان، فتم إنشاء عيادات مجانية لإجراء الفحوصات اللازمة للنساء، وتنظيم محاضرة لتسليط الضوء على أهمية التشخيص المبكر والوقاية من المرض. وتزامناً مع ذلك، تم تعريف فريق “الحكمة” على فوائد الفحص المبكر، وأهمية اتباع نمط حياة صحي.