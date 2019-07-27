“الحكمة” تعقد شراكة مع “Gedeon Richter PLC”

عمّان- أعلنت حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات وسريعة النمو (الرمز في سوق لندن المالي:HIK وفي سوق ناسداك دبي:HIK وفي أسواق الأدوية المتاحة بدون وصفة: HKMPY)، عن عقدها اتفاقية ترخيص حصرية مع شركة “Gedeon Richter PLC”، واحدة من كبرى شركات صناعة الأدوية في منطقة أوروبا الشرقية والوسطى، للتسويق لعلاج “cariprazine”، وهو علاج عالي الجودة للاضطرابات الذهنية في أسواق معينة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي إطار هذه الشراكة، تتولى “Richter” مسؤولية توريد العلاج، فيما تقوم “الحكمة” بتسجيل وتسويق علاج “cariprazine” في أسواق كل من: البحرين، ومصر، والأردن، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعُمان، وقطر، والسودان، وسورية، والإمارات العربية المتحدة. ووفقا لأرقام شركة “IQVIA”، فإن حجم مبيعات مضادات الاضطرابات الذهنية غير النمطية في هذه الأسواق بلغت 153 مليون دولار أميركي خلال العام المنتهي بشهر آذار 2019. وكذلك، تحصل “Richter” ضمن الاتفاقية ذاتها على دفعة مسبقة من “الحكمة”، كما تمتلك الحق بالحصول على دفعات معينة عند تحقيق أهداف محددة مسبقا متعلقة بالمبيعات. وبهذه المناسبة قال السيد مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس “الحكمة” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: ” نحن سعداء بدخولنا في شراكة مع “Richter” لإضافة منتج عالي الجودة لمحفظة منتجاتنا في مجال علاجي مهم. فاضطرابات الجهاز العصبي المركزي آخذة في الانتشار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذه الشراكة ستمكننا من تلبية احتياجات المرضى في المنطقة”.