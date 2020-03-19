“الحكمة” ستوفر دواء “أدفاكوينيل” لتغطية احتياجات الأردن ضد “كورونا”

يوسف محمد ضمرة

عمان- أعلنت “شركة أدوية الحكمة” أنها ستقوم بتوفير دواء أدفاكوينيل Hydroxychloroquine عن طريق وزارة الصحة لتأمن جميع احتياجات المصابين في الأردن لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، انطلاقًا من التزامها الراسخ في دعم المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها.

من جهته، قال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس “الحكمة” بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لـ”الغد” أنه تم التواصل مع أجهزة الحكومة المعنية وبتوفيره أدوية الحكمة لكافة المصابين مجانا من خلال وزارة الصحة”.

وبادرت “شركة أدوية الحكمة” خلال الايام الماضية، بأنها ستتبرع بأدوية بقيمة 2 مليون دينار أردني للحكومة دعمًا لجهودها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك انطلاقًا من التزامها الراسخ في دعم المجتمعات المحلية التي تعمل ضمنها.

وفي الوقت ذاته، تواصل “شركة أدوية الحكمة” دعمها لوزارة الصحة الأردنية من خلال الحملة الوطنية “اسأل عن كورونا” والتي توفر خطًا ساخنًا مجانيًا (111) لجميع المواطنين في المملكة للاستفسار عمّا يخص الفيروس وأعراضه والحديث إلى أطباء معتمدين، وذلك بالتعاون مع شركة الطبي المتخصصة في الاستشارات الطبية الإلكترونية.

وذكر حينها دروزة ان “التعاون والدعم من قبل القطاع الخاص للحكومة هو أمر بغاية الأهمية، خاصة في مثل هذه الظروف الصعبة. ومساهمتنا التي نقدمها اليوم للحكومة هي جزء لا يتجزأ من مسؤوليتنا تجاه المجتمع ومن رسالتنا المتمثلة بتوفير أدوية عالية الجودة وإتاحتها في متناول الأفراد الذين يحتاجونها. اليوم، علينا جميعًا مؤسسات خاصة وحكومية ومواطنين أن نتشارك في تقديم الدعم اللازم، وأن نتبع جميع التوصيات الصادرة عن الحكومة لنتمكن من إيقاف انتشار هذا الفيروس في أردننا الحبيب، وتخطي هذه الأزمة بإذن الله”.