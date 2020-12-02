“الحكمة” و”سيسين بايو” تبرمان شراكة حصرية لتسويق Vicineum™

عمان- أعلنت شركة “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، اليوم عن اتفاقية ترخيص وتوزيع حصرية مع “سيسين بايو Sesen Bio” (المدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز SESN)، وهي شركة فى المراحل النهائية من التجارب السريرية على علاجات بروتينات إندماجية مستهدفة لعلاج مرضى السرطان.

وتمنح هذه الاتفاقية “الحكمة” الحقوق الحصرية لتسويق وتوزيع Vicineum في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لعلاج سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات (NMIBC) غير المستجيب للبي سىي جي(BCG) وأنواع أخرى من السرطان.

Vicineum، هو بروتين إندماجي مبتكر يتم استخدامه موضعياً، وهو حاليًا المنتج المرشح الأول لشركة “سيسين بايو” في مراحل المتابعة للمرحلة الثالثة من التجارب السريرية لتسجيله لعلاج سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات NMIBC وغير المستجيب للبى سى جى ((BCG وعالي الخطورة. وقد بدأت الشركة بتقديم طلب موافقة لمنتج بيولوجي BLA”” لـ Vicineum للمراجعة من قبل إدارة الدواء والغذاء الأميركية FDA في كانون الأول(ديسمبر) 2019. وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس الحكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “نؤمن في “الحكمة” بأن التعاون مع الشركات الدوائية المبتكِرة مساهم هام في نجاح أعمالنا. ونحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة الحصرية مع “سيسين بايو” نظراً إلى خبرتها في مجال سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات ومحفظة الدراسات السريرية القوية لبروتين Vicineum”.

وأضاف: “كشركة تسعى لتوفير صحة أفضل في متناول اليد كل يوم، نعتبر أن كوننا الشريك المفضل لـ “سيسين بايو” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد ذلك تعاونا هاماً سيسهم في تعزيز محفظة منتجات التكنولوجيا الحيوية ومنتجات الأورام لدى “الحكمة” وسيدعم هدفنا بتوفير منتجات مبتكرة للمرضى في المنطقة. ويعد Vicineum أول بروتين إندماجي مبتكر نضيفه إلى محفظتنا، وهو منتج متميز بدرجة عالية ومرشح ليكون له أثر ملموس على حياة مرضى سرطان المثانة”. وقال الدكتور توماس كانيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “سيسين بايو”: “تلتزم “سيسين” بتحسين حياة المرضى وإنقاذهم، وتعد “الحكمة” شريكاً مثالياً لتوفير Vicineum للمرضى الذين يعانون سرطان المثانة غير المنتشر إلى العضلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع مواصلة جهودنا للحصول على موافقات التسجيل في الولايات المتحدة وأوروبا، سنستمر كذلك في إبرام الشراكات خارج الولايات المتحدة في إطار مهمتنا الرامية إلى تزويد هذا الدواء الهام للمرضى حول العالم. وتمتلك “الحكمة” خبرة طويلة في ترخيص وتسويق المنتجات المبتكرة في المنطقة ولديها سجل ناجح في خدمة المرضى حول العالم، كما تمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو إمكانية توفير Vicineum عالمياً”.

ووفقاً لشروط الاتفاقية، منحت “سيسين بايو” رخصة حصرية لشركة “الحكمة” لتسجيل وتسويق Vicineum في جميع الأسواق الـ 19 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث من المتوقع أن توفر هذه الاتفاقية حصة متساوية القيمة لكلا الطرفين. وتعتبر الشروط المالية للاتفاقية سرية وتشمل دفعة مقدمة لشركة “سيسين بايو”، إضافة إلى دفعات مرتبطة بإنجازات المبيعات، وعوائد على صافي المبيعات في المنطقة طوال مدة الاتفاقية.