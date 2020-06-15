“الحكمة” و”صن فارما” توقعان اتفاقية ترخيص حصرية لتزويد منتج “إلوميا” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

عمان -أعلنت “حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي.”، (مجموعة الحكمة)، مجموعة الشركات الدوائية متعددة الجنسيات، وشركة “صن فارماسيوتيكلز ليميتد” (صن فارما)، رابع أكبر شركة أدوية جنيسة متخصصة في العالم ، اليوم عن توقيع اتفاقية حصرية لترخيص وتوزيع منتج “إلوميا” (ILUMYA™) الحيوي المبتكر لصالح مجموعة الحكمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد منتج “إلوميا” جسماً مضاداً أحادي النسيلة من فئة (IL-23p19) ومعتمَداً من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، حيث يستخدم في معالجة البالغين الذين يعانون من الصدفية القشرية المتوسطة إلى الحادة والذين يعتبرون مرشحين للعلاج الجهازي أو العلاج الضوئي.

ووفقاً لشروط اتفاقية الترخيص، ستتولى مجموعة الحكمة مسؤولية تسجيل المنتج وتسويقه تجارياً في جميع أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في حين ستكون شركة “صن فارما” مسؤولة عن تزويد المنتج. شركة صن فارما مؤهلة للحصول على دفعات عند التوقيع ودفعات مستقبلية . وتمتد الاتفاقية لمدة 15 عاماً اعتباراً من أول عملية بيع، مع إمكانية التجديد التلقائي لعامين إضافيين. ومن شأن هذه الاتفاقية أن تعزز استراتيجية مجموعة الحكمة في علم الأمراض الجلدية والمناعة التقنية الحيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستضيف منتجاً مبتكراً إلى مجموعة منتجات الشركة الخاصة بمعالجة الصدفية.

وقال مازن دروزة، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ورئيس مجموعة الحكمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسعدنا التعاون مع شركة صن فارما لتزويد منتج إلوميا لمرضانا في المنطقة. ويعد إيلوميا أول منتج حيوي مبتكر للأجسام المضادة أحادية النسيلة نضيفه إلى محفظة منتجاتنا. وكوننا شركة دوائية تسعى دوماً إلى تحقيق صحة أفضل بمتناول الجميع كل يوم، سيسهم هذا التعاون في تعزيز محفظة التكنولوجيا الحيوية وعلم الأمراض الجلدية لدينا وتوفير مجموعة واسعة من خيارات العلاج في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما ستساعدنا على تحسين وصول المرضى إلى العلاجات المستهدفة والأدوية المتخصصة”.