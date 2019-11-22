الحكم الخطيب مراقبا في “دولية” العين لفروسية القفز

عمان- الغد- يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء المقبل، الحكم الدولي برياضة فروسية القفز عن الحواجز خالد الخطيب، للمشاركة في إدارة فعاليات بطولة العين الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، التي تقام منافساتها بالفترة ما بين 27-30 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

ويتولى الحكم الدولي الخطيب، وبناء على تكليف من الاتحاد الدولي للفروسية، مهمة (حكم أجنبي مراقب)، في البطولة التي يشارك فيها الفارسان الأردنيان ميسم بشارات وسارة العرموطي، ضمن 150 فارسا وفارسة يمثلون دول: الأردن، الإمارات، لبنان، سورية، فلسطين، السعودية، الكويت، البحرين، مصر، العراق، إيران، تركيا، كندا، أميركا، روسيا، الدنمارك، فرنسا، إيطاليا، النمسا، بريطانيا، ألمانيا، إيرلندا، السويد، الدنمارك، البرتغال، بولندا، اليونان، نيوزلندا وجنوب أفريقيا.

وسبق أن تولى الحكم الدولي الخطيب، مهمة الإشراف عل العديد من البطلات الدولية لفروسية القفز عن الحواجز، والتي تقام سنويا في العديد من الدول العربية، نظرا للخبرة الواسعة التي يتمتع بها الخطيب في مضمار تحكيم بطولات الفروسية. وتبلغ قيمة جوائز البطولة 11 ألف دولار، وتجري يوم الأربعاء المقبل، عملية الفحص البيطري للخيول المشاركة، فيما تبدلأ المسابقات الرسمية عند الساعة التاسعة من صباح الخميس المقبل (بتوقيت الإمارات)، وتختتم البطولة البطولة بإقامة مسابقة (الجائزة الكبرى) مساء السبت المقبل.