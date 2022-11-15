آخر الأخبار الرياضةالرياضة

“الحكم المصري” سيدير مباراة الأرجنتين والإمارات

4:57 م2022-11-15

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

أعلن الاتحاد الاماراتي لكرة القدم، طاقم تحكيم مواجهة منتخبي الأرجنتين والإمارات الودية، والتي ستقام قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022.

ومن المقرر إقامة المباراة الودية بين منتخبي الأرجنتين والإمارات يوم غد الأربعاء في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت عمّان، وفي الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

وسيكون طاقم تحكيم مباراة الأرجنتين والإمارات كالتالي:
حكم ساحة، الحكم المصري: إبراهيم نور الدين

حكم مساعد أول: أحمد حسام الدين

حكم مساعد ثان: سامي محمد أبو زيد

حكم رابع: محمود البنا

حكم فيديو: ماجد الشمراني

حكم فيديو مساعد: محمد الحربي

4:57 م2022-11-15
زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock