الحكم راموس لن يشرف على مباريات الشقيقتين وليامز بـ “فلاشينغ ميدوز”

نيويورك – لن يحكّم البرتغالي كارلوس راموس اي مباراة للشقيقتين الاميركيتين سيرينا وفينوس وليامز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بحسب ما قرر المنظمون بعد سنة من النهائي، الذي خسرته سيرينا أمام اليابانية ناومي اوساكا وشهد مشادة قوية مع الحكم.

وقالت ستايسي الاستير المسؤولة في الاتحاد الاميركي وبطولة الولايات المتحدة ان راموس لن يحكم مباريات للشقيقتين وليامز: “هذا قرارنا الجماعي، نريد التركيز على البطولة”.

Umpire Carlos Ramos won't officiate matches involving Serena or Venus Williams in the wake of last year's final controversy. #USOpen https://t.co/m9xzezZe8C — Rappler (@rapplerdotcom) August 25, 2019

واشار مسؤول التحكيم في البطولة سورين فريميل ان الدورة شهدت قرارات مماثلة في السابق: “في النهاية هدفنا هو تعيين افضل حكام الكراسي لكل مباراة، مع الاخذ بعين الاعتبار كل العوامل، ليست المرة الاولى نتخذ قرارات جيدة للدورة، اللاعبين والحكام ايضا”.

وأشار ان راموس الذي سيغيب عن مباريات سيرينا حاملة لقب 23 بطولة كبرى لن يحرم من الاشراف على باقي المواجهات الكبرى، حيث اثارت الاحداث التي رافقت مباراة نجمة كرة المضرب ضد اوساكا المتوجة في نهائي العام الماضي جدلا واسعا في عالم الكرة الصفراء، وما إذا كان السبب في ذلك يعود الى تمييز على أساس الجنس.

وشهدت المباراة مشادة بين سيرينا والحكم، بدأت بعد إنذاره إياها على خلفية تلقي توجيهات من مدربها الجالس في المدرجات خلال المباراة، وصولا الى تغريمها بنقطة بعد كسرها مضربها، وبعدها تغريمها بشوط كامل (منح لمنافستها) بعد وصفها الحكم بـ “لص” و”كذاب”، ثم دفعت سيرينا ثمن تصرفاتها من خلال قيام الاتحاد الاميركي للعبة بتغريمها مبلغا مقداره 17 الف دولار. (أ ف ب)