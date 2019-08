الحكم راموس لن يشرف على مباريات الشقيقتين وليامز بـ “فلاشينغ ميدوز”

نيويورك – لن يحكّم البرتغالي كارلوس راموس اي مباراة للشقيقتين الاميركيتين سيرينا وفينوس وليامز في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكرة المضرب، بحسب ما قرر المنظمون بعد سنة من النهائي، الذي خسرته سيرينا أمام اليابانية ناومي اوساكا وشهد مشادة قوية مع الحكم.

وقالت ستايسي الاستير المسؤولة في الاتحاد الاميركي وبطولة الولايات المتحدة ان راموس لن يحكم مباريات للشقيقتين وليامز: “هذا قرارنا الجماعي، نريد التركيز على البطولة”.

Umpire Carlos Ramos won't officiate matches involving Serena or Venus Williams in the wake of last year's final controversy. #USOpen https://t.co/m9xzezZe8C

— Rappler (@rapplerdotcom) August 25, 2019