الحكم عقيلان يطلب الاعتزال.. مدرب بدون راتب منذ 13 شهرا.. السلط يطلع نصار على “مسلسل التحكيم”.. 4 لاعبين يتنافسون آسيويا.. الدردور يغيب عن التدريب.. وخروقات بفحص “كورونا”

خالد الخطاطبة

عمان- نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم” لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

الحكم عقيلان يطلب الاعتزال وينتظر الرد

خاطب الحكم مهند عقيلان أول من أمس، اتحاد كرة القدم رسميا، لطلب اعتزال التحكيم، للانتقال إلى عالم التدريب.

ووقع عقيلان رسميا على كشوفات فريق الأهلي للسيدات لكرة القدم، للعمل مدربا عاما إلى جانب المدير الفني المدربة ردينة الأغا، التي تقود حاليا الفريق في دوري المحترفات.

وجاءت خطوة عقيلان بطلب الاعتزال، بعد أن اعترض عليه أحد أندية المحترفات، عندما دخل في المباراة الأخيرة كمدرب مع فريق الأهلي في دوري المحترفات، حيث أكد النادي أن عقيلان حكم، ولا يجوز له أن يعمل مدربا مع فريق بدوري المحترفات.

عقيلان قام بتوجيه خطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني لدائرة الحكام، وطلب اعتزال التحكيم، بانتظار رد الاتحاد على طلبه.

مدرب متميز بدون راتب منذ 13 شهرا

كشف أحد أندية المحترفين لكرة القدم، أن المدير الفني لفريق الكرة لم يتقاض راتبه منذ 13 شهرا، رغم تميزه في الموسم الكروي الحالي.

رئيس نادي السلط خالد عربيات – (أرشيفية)

ولفت المصدر الموثوق أن المدير الفني لم يتسلم أي راتب، منذ توقيعه على العقد الجديد مع النادي والذي مضى عليه 13 شهرا.

وتفيد الأنباء المؤكدة أن المدير الفني المتميز، لم يحرك ساكنا، ولم يتمرد على ناديه، رغم عدم دفع مستحقاته، مفضلا في الوقت الحالي التركيز على المنافسات، وانهاء الدوري قبل التفكير في الخطوة التالية.

يشار إلى أن الغالبية العظمى من أندية المحترفين، لم تتقاض رواتبها منذ حوالي 5 شهور على أقل تقدير.

عربيات يطلع نصار على أخطاء التحكيم

التقى رئيس نادي السلط خالد عربيات يوم أمس الاثنين، بأمين عام اتحاد كرة القدم سمر نصار، لوضعها بصورة “مسلسل” الأخطاء التحكيمية التي يتعرض لها فريق الكرة خلال منافسات دوري المحترفين، والتي كان آخرها في المباراة الأخيرة أمام شباب الأردن.

وقام عربيات بزيارة إلى مقر الاتحاد، لشرح الأخطاء التحكيمية التي ألحقت الضرر بفريق الكرة خلال منافسات الدوري، مبديا استغرابه عن عدم تصويب مثل هذه الأخطاء.

وتساءل عربيات فيما إذا كان فريق السلط مقصودا في الأخطاء التحكيمية أم لا، مطالبا بانصاف الفريق الذي دفع مئات الآلاف من الدنانير، لتشكيل فريق جيد بقيادة فنية متميزة ولاعبين قادرين على تحقيق نتائج جيدة لولا الأخطاء التحكيمية.

نصار من جانبها استمعت لحديث وشكوى عربيات، ووعدت بجلسات تقييم في قادم الأيام، لمعرفة الأخطاء التي تم ارتكابها.

وكانت مجموعة من جماهير نادي السلط، توجهت أول من أمس إلى مقر النادي، لابداء سخطها على الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق بدوري المحترفين، مطالبين الاتحاد بانصافه.

“الآسيوي” يرشح 4 للاعبين للفوز بنجم الجولة

رشح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، 4 نجوم في أندية المحترفين، للفوز بلقب أفضل لاعب في الجولة الخامسة عشرة.

الدكتور أحمد الشرايري يتحدث للمدرب تشافي – (ارشيفية)

واختار الاتحاد الآسيوي مهاجم الوحدات عبدالعزيز نداي، ولاعب الحسين إربد محمد طنوس، ولاعب شباب الأردن وسيم ريالات، ولاعب فريق الجزيرة عامر أبو جاموس.

وساهم نداي بفوز فريقه الوحدات بتسجيله هدف اللقاء الوحيد أمام شباب العقبة، وهو ما فعله محمد طنوس مع الحسين إربد وعامر أبو جاموس مع الجزيرة، في المقابل واصل وسيم الريالات تقديم مستويات مميزة مع شباب الأردن ووقع على أحد أهدافه الأربعة في شباك السلط.

درويش يطالب حكام المحترفين بالتركيز

طالب مسؤول التحكيم في اتحاد كرة القدم ناصر درويش، حكام دوري المحترفين بضرورة التركيز في المباريات المقبلة، لتجنب الاخطاء في ظل ارتفاعها في الفترة الأخيرة.

وتحدث درويش على هامش تدريب حكام دوري المحترفين أول من أمس، مطالبا ببذل جهد أقصى لقيادة المباريات إلى شاطئ الأمان.

وبين مسؤول التحكيم أن عقوبات سيتم ايقاعها على الحكم الذي يتراجع مستواه، بالمقابل سيتم مكافأة كل حكم مجتهد.

وكانت وتيرة الاحتجاج على التحكيم ارتفعت في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع عدد الاخطاء التي حصلت في المباريات.

الدردور يغيب عن تدريب الرمثا

غاب نجم فريق الرمثا لكرة القدم حمزة الدردور، عن تدريب فريقه يوم أمس، بسبب وفاة جده الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى.

وينتظر أن يعود اللاعب لمباشرة التدريبات مع الفريق اليوم، استعدادا للمباراة المقبلة والمهمة أمام فريق الوحدات، التي تقام يوم السبت المقبل على ستاد الحسن بإربد، في الجولة السادسة عشرة بدوري المحترفين.

وكان لاعبو فريق الرمثا، قدموا يوم أمس واجب العزاء لزميلهم الدردور.

لقاء تحفيزي للاعبي السلط

عقدت إدارة نادي السلط أول من أمس، لقاءا تحفيزيا مع الجهاز الفني ولاعبي فريق الكرة، لمساعدتهم على تجاوز الاخطاء التحكيمية التي تعرضوا لها في المباراة الأخيرة.

خطوة إدارة السلط “الاحترافية”، دعت اللاعبين للابتعاد عن التفاصيل التحكيمية، والتفرغ فقط للعب داخل المستطيل الأخضر، وترك الاحتجاج والاعتراض للإدارة.

واثنت الإدارة خلال الاجتماع الذي عقد في الملعب، على جهود الجهاز الفني بقيادة جمال أبو عابد واللاعبين، مؤكدة ثقتها بهم، وبقدرتهم في قادم الأيام على تحقيق نتائج أفضل.

اللاعبون بدورهم وعدوا بمواصلة تقديم العروض الجيدة، والتركيز فقط على اللعب داخل المستطيل الأخضر.

خروقات بفحص “كورونا” في الأندية

أكدت أندية في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، أن الفحوصات التي يجريها اتحاد الكرة للفرق لم تعد تحقق أهدافها والغاية التي وجدت من أجلها، في ظل غياب الدقة وحصر لاعبي الأندية.

صالح دغش (يسار) وديان صالح يزوران عبدالرؤوف الروابدة – (من المصدر)

وكان اتحاد الكرة، أخضع أول من أمس فرق الدرجة الأولى لفحص “كورونا”، استعدادا للجولة السادسة من الدوري الذي تنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء.

وكشفت أندية أن عددا كبيرا من اللاعبين لا يتم اخضاعهم لفحص “كورونا”، ولا يحضرون أصلا للفحص بسبب ارتباطاتهم العملية والعائلية، مستثمرين غياب التدقيق من قبل مسؤولي الاتحاد.

وقال أحد الأندية: هناك على سبيل المثال 7 من لاعبي فريق النادي، لم يحضروا لفحص “كورونا” أول من أمس، بسبب مشاغلهم، حيث لم يتنبه الاتحاد لذلك، في ظل غياب كشوفات دقيقة ومحددة لكل الأندية، الأمر الذي يجعل من الفحص شكليا.

وقال المسؤول في النادي: ما ينطبق على النادي، ينطبق على الكثير من الأندية التي لا يلتزم جميع لاعبيها بالفحص، ما يفقد هذه العملية أهدافها، وهو أمر يستحق المتابعة من أجل تصويب الأوضاع.

وطالب المسؤول اتحاد الكرة، بضرورة التدقيق عند اجراء الفحص، بحيث يتم الزام الأندية باحضار جميع اللاعبين والمدربين والإداريين، والتأكد من هوياتهم.

فريق البخيت يتأهل لدور الثمانية

تأهل فريق الظفرة الإماراتي الذي يحترف في صفوفه لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ياسين البخيت، إلى دور الثمانية في بطولة كأس الإمارات، بعد فوزه أول من أمس على فريق الجزيرة بنتيجة 1-0.

وضرب الظفرة موعدا مع الشارقة في دور الثمانية في مباراة يتوقع أن تأتي قوية ومثيرة..

وأهدر خلفان مبارك، فرصة التعادل للجزيرة، بعد إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 62، بعد انزلاقه بشكل غريب أثناء التسديد.

واحتفل البخيت مع رفاقه في الملعب، بهذا التأهل في طريق المنافسة على لقب الكأس.

الصريح متفائل بعدم معاقبة العمري

ابدى نادي الصريح تفاؤله، بعدم قيام اتحاد كرة القدم، بتحويل تقرير حكم مباراة الصريح والجزيرة التي جرت الأسبوع الماضي، للجنة التأديبية، والمتضمن اعتراض المراقب على نزول نائب رئيس النادي عبدالله العمري للملعب خلال المباراة، للاطمئنان على إصابة لاعب الصريح عبدالرؤوف الروابدة، الذي تعرض لضربة قوية استدعت اجراء عملية.

وكان الصريح تفاجأ بارسال اتحاد الكرة، سؤالا للنادي وبناء على تقرير مراقب المباراة، حول قيام العمري بالنزول على الملعب، على اعتبار أن هذا مخالف للتعليمات والقوانين، وبالتالي إمكانية ارسال التقرير للجنة التأديبية لاتخاذ عقوبة بحق نائب رئيس النادي.

الصريح رد على كتاب الاتحاد، بكتاب أكثر قوة، يبدي فيه دهشته لما جاء في الكتاب، معتبرا أن الأولى بالاتحاد كان الاتصال والسؤال عن إصابة اللاعب التي هزت الشارع الرياضي المحلي بل والخارجي، وليس الاستفسار عن سبب نزول العمري الذي كان متلهفا للاطمئنان على اللاعب.

وتوقع الصريح أن لا يقوم مراقب المباراة بتحويل التقرير للجنة التأديبية، على اعتبار أن سبب نزول العمري كان واضحا ونابعا من موقف إنساني، متمنيا أن تصيب توقعاته ولا يتم معاقبة نائب الرئيس.

كواليس النجوم

• تحدث نادي الصريح بشكل شخصي مع معالج المنتخبات القطرية الدكتور أحمد الشرايري، لطلب مساعدته في علاج اللاعب عبدالرؤوف الروابدة بمركز سبيتار الطبي في قطر، في حال وافق اتحاد الكرة على ارساله للعلاج هناك. الشرايري المعروف دائما بنخوته وفزعته الأردنية المعهودة، أبدى استعداده لمساعدة الروابدة ومساعدة كل لاعب أردني يحتاج لمساعدته. وسبق للشرايري المعروف بدماثة خلقه وحسن تعامله مع الجميع، وأن كان معالجا في نادي الحسين إربد والمنتخبات الوطنية الأردنية، قبل أن تقوده براعته ومهنيته في العمل، للعمل مع المنتخبات القطرية.

• ينتظر أن يكون مساء أمس، قد شهد حسما للتصويت الذي أجراه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لاختيار أفضل لاعب في المنافسات المحلية في منطقة غرب آسيا. يوم أمس شهد تنافسا قويا بين نجم فريق الرمثا هادي الحوراني، والمحترف الفرنسي في فريق الهلال السعودي بافاتيمبي غوميس، وسبق للاتحاد الآسيوي أن اختار 7 لاعبين للتنافس على هذا اللقب، من ضمنهم النجم الحوراني.

• المحاضران الآسيويان صالح دغش وديان صالح، حرصا يوم أمس على زيارة نجم فريق الصريح عبدالرؤوف الروابدة في منزله، بعد خروجه من المستشفى. الروابدة ثمن هذه الزيارة التي تأتي من محاضرين معروفين.

• لاعب فريق الرمثا عمر العواقلة، ابتعد في الأيام الماضية عن تدريبات الفريق، بعد إصابته بفيروس كورونا.

• رئيس أحد أندية المحترفين، طالب دائرة الحكام بضرورة الدقة في اختيار حكام الجولات المقبلة من الدوري، لأهميتها ودورها في تحديد المنافسة في القمة والقاع.. الرئيس طالب بانتقاء حكام قادرين على التعامل مع هذه المباريات الحساسة، كون الخطأ فيها لن يغتفر، وسيتسبب في ضياع جهود أندية اجتهدت وتعبت خلال الموسم الكروي الاستثنائي.

• أشار رئيس نادي شباب حوارة راتب شطناوي، إلى أن ناديه يستضيف عند الساعة الثالثة من مساء يوم غد الأربعاء، الكاتب والمؤرخ الأردني الدكتور بكر خازر المجالي، لإحياء ذكرى استشهاد رئيس الوزراء الأسبق وصفي التل.. الندوة ستكون برعاية مدير شباب إربد الدكتور محمد جرادات وفق ما أكده نادي شباب حوارة.

• إدارة نادي معان، حرصت على لقاء فريق كرة القدم يوم أمس، لتحفيزه ومطالبته بتحقيق نتائج أفضل في الجولات السبع المتبقية بالدوري.. الإدارة جددت ثقتها بقدرات اللاعبين، متمنية نتائج أفضل في الأيام المقبلة.

• أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، التي تتنافس على الصعود لدوري المحترفين، بدأت برفع قيمة مكافآت الفوز في المباريات المقبلة، لتحفيز اللاعبين، في ظل دخول المنافسات بمراحل مهمة.