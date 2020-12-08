الحكم عقيلان يطلب الاعتزال وينتظر الرد

عمان – الغد – خاطب الحكم مهند عقيلان أول من أمس، اتحاد كرة القدم رسميا، لطلب اعتزال التحكيم، للانتقال إلى عالم التدريب.

ووقع عقيلان رسميا على كشوفات فريق الأهلي للسيدات لكرة القدم، للعمل مدربا عاما إلى جانب المدير الفني المدربة ردينة الأغا، التي تقود حاليا الفريق في دوري المحترفات.

وجاءت خطوة عقيلان بطلب الاعتزال، بعد أن اعترض عليه أحد أندية المحترفات، عندما دخل في المباراة الأخيرة كمدرب مع فريق الأهلي في دوري المحترفات، حيث أكد النادي أن عقيلان حكم، ولا يجوز له أن يعمل مدربا مع فريق بدوري المحترفات.

عقيلان قام بتوجيه خطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني لدائرة الحكام، وطلب اعتزال التحكيم، بانتظار رد الاتحاد على طلبه. – (أخبار النجوم)