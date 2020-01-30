الحكم على “آبل” و”برودكوم” بدفع 1,1 مليار دولار لانتهاكهما براءات اختراع

لوس انجليس– حكم على شركتي “آبل” و”برودكوم” الأربعاء في لوس انجليس بدفع 1,1 مليار دولار إلى معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا بعد إدانتهما بتهمة انتهاك عدة براءات اختراع مسجلة باسم هذه الجامعة حول البث اللاسلكي.

وقررت هيئة المحلفين الحكم على “آبل” بدفع 837 مليون دولار إلى مقدمي الشكوى وعلى “برودكوم” لصنع شبه الموصلات، بدفع 270 مليون دولار.

وكان معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا (كالتك) في باسادينا قرب لوس انجليس، باشر ملاحقات قضائية في العام 2016 معتبرا أن منتجات “آبل” مثل أجهزة “آي باد” و”آي باد” وحواسيب “ماك”، تحوي مكونات إلكترونية تصنعها “برودكوم” تنتهك براءات اختراع مسجلة باسمه.

وقالت الجامعة في بيان ورد وكالة فرانس برس “نحن سعداء أن هيئة المحلفين خلصت إلى أن آبل وبرودكوم انتهكتا براءات اختراع كالتك” مشيرة إلى أنها “منظمة لا تبغى الربح مكرسة للتعليم العالي” وتهدف إلى الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية العائدة لها من اجل تنفيذ مهمتها بشكل جيد.

وأكدت “آبل” و”برودكوم” أنهما تنويان استئناف الحكم.-(أ ف ب)