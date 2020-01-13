الحكم على المتسلل الإسرائيلي بالحبس 4 أشهر وتغريمه ألف دينار

موفق كمال

عمان- قضت محكمة أمن الدولة، اليوم الاثنين، بحبس المتسلل الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، 4 أشهر وتغريمه ألف دينار، بعد تجريمه بتهمتي دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي.

وألقت القوات المسلحة القبض على الإسرائيلي كونستانتين كوتوف إثر تسلله إلى أراضي المملكة في 29 تشرين الأول الماضي.

وأسندت محكمة أمن الدولة إلى الإسرائيلي، تهم جرم حيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي “حشيش” خلافا لأحكام المادة (9/أ)، من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، بالإضافة لتهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 153 مكرر من قانون العقوبات العام رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

وبينت المحكمة أن المتهم اجتاز الحد الفاصل بين الأردن قادما من إسرائيل، وتم التعامل معه حسب قواعد الاشتباك المعمول بها في القوات المسلحة الأردنية ضمن منطقة أم سدرة، وألقي القبض عليه من قبل القوات المسلحة.

واعترف المتهم أنه وصل إلى الحدود الأردنية برفقة صديقه في مركبة خاصة وتوقفا بالقرب من الحدود الأردنية الإسرائيلية واجتاز الحدود مشيا على الأقدام لوحده.