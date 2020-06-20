الحكم على رئيس بلدية الجيزة بالأشغال المؤقتة لـ3 سنوات

غادة الشيخ

عمان- قضت محكمة جنايات عمان، اليوم السبت، بوضع رئيس بلدية الجيزة، بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات.

وأدانت المحكمة في حكمها برئاسة القاضي نذير شحادة، وعضوية القاضية وفاء قزق، المتهم بجناية استثمار الوظيفة بمخالفة احكام اللوازم واشغال البلديات بالاشتراك بحدود المادتين (175 و76) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2/أ+ب/3) و(3/ج/2) من قانون الجرائم الاقتصادية وبدلالة المادتين (2و9) من نظام اللوازم واشغال البلديات رقم 70 لسنة 2009.

وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة أن رئيس واعضاء مجلس بلدية الجيزة قد اجتمعوا بتاريخ (9/5/2018)، واتخذوا قراراً بالإجماع تضمن الموافقة على شراء سيارة بقيمة (65 الف دينار) لرئيس المجلس البلدي على أن تسجل باسمه الشخصي وترهن للبلدية حتى حل المجلس، وقد تم تنظيم مستند صرف بتحرير شيك باسم رئيس البلدية الشخصي وتم شراء المركبة وتم تسجيلها باسمه الشخصي لا بصفته رئيس البلدية، وبعد ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

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