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الحكم على متهم بقضية سطو على بنك لمدة 10 سنوات

منذ ساعتين

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عمان – أصدرت محكمة أمن الدولة برئاسة الدكتور العقيد القاضي العسكري علي محمد المبيضين وعضوية الدكتور القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد والرائد القاضي العسكري رامي العزام أمس الثلاثاء حكما بحبس شخص 10 سنوات بتهمة الشروع التام بجناية السرقة الواقعة على بنك تحت تهديد السلاح، والقيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإلقاء الرعب بين الناس وترويعهم وتعريض الموارد الاقتصادية للخطر وفقا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55.
وكان المتهم قد دخل إلى فرع أحد البنوك في كانون الثاني 2019، في عمان، بقصد السرقة واستخدم مسدسا بلاستيكيا لونه اسود قريب من شكل المسدس الحقيقي وأخفى وجهه ورأسه، إلا أن المتهم هرب بعد صراخ أحد الأشخاص” سطو سطو ” ليقوم مجموعة من الأشخاص بلحاقه والإمساك به. –(بترا)

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