الحكم على مدرب بالسجن لمدة 31 عاما بسبب اعتداءات جنسية

مالاجا (إسبانيا) – حكمت محكمة مقاطعة مالاجا الإسبانية على مدرب كرة قدم متهم بارتكاب اعتداءات جنسية بحق 13 قاصرا مستغلا تأثيره كمدرب على اللاعبين الصغار، بالسجن لمدة 30 عاما و11 شهرا.

وأدان الحكم، الذي اطلعت عليه (إفي) والذي يتألف من 119 صفحة، المدعى عليه بارتكاب جرائم مستمرة تتمثل في الاستثارة والاستفزاز الجنسي للقُصّر وجرائم الاعتداء والخداع الجنسي.

كما قضت المحكمة بإبعاد المدرب، الذي عمل لمدة 20 عاما مع لاعبين قاصرين في المقاطعة، عن ممارسة أي نشاط أو عمل ينطوي على اتصال مع قاصرين لمدة 20 عاما، وحُظر عليه أيضا الاقتراب من الضحايا لمدة 25 عاما.

وبالإضافة إلى ذلك، فُرضت عليه عقوبة “المراقبة” لمدة 8 سنوات، والتي يتعين عليه تنفيذها بعد قضاء فترة سجنه.– (إفي)